Çocuğunuz Uçmaktan Korkuyor mu? Uzmanlara Göre Seyahat Kaygısını Azaltmanın Etkili Yolları

Çocuğunuz Uçmaktan Korkuyor mu? Uzmanlara Göre Seyahat Kaygısını Azaltmanın Etkili Yolları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 09:48

Uçak yolculuğu çocuklar için heyecan verici olduğu kadar kaygı verici de olabilir. Gürültü, kalabalık ve belirsizlik hissi bu süreci zorlaştırabilir. Ancak doğru yaklaşım ve basit hazırlıklarla çocukların uçuş korkusunu hafifletmek mümkün.

Uçak yolculuğu yetişkinler için bile zaman zaman stresliyken, çocuklar söz konusu olduğunda bu durum daha karmaşık bir hal alabiliyor.

Uçak yolculuğu yetişkinler için bile zaman zaman stresliyken, çocuklar söz konusu olduğunda bu durum daha karmaşık bir hal alabiliyor.

Özellikle ilk kez uçacak ya da rutini değişen çocuklarda seyahat kaygısı sık görülüyor. Uzmanlara göre bu durum bir “şımarıklık” değil, çoğu zaman belirsizlik ve aşırı uyarılmaya verilen doğal bir tepki.

Kalabalık havaalanları, uzun bekleme süreleri, yüksek sesler ve bilinmezlik hissi çocuklarda huzursuzluk yaratabiliyor. Bu da kimi zaman ağlama krizleri, öfke patlamaları ya da içine kapanma gibi davranışlarla kendini gösterebiliyor. Üstelik küçük çocuklar hissettiklerini net bir şekilde ifade edemediği için bu tepkiler yanlış anlaşılabiliyor.

Uzmanlar, bu noktada ebeveynlerin ilk yapması gerekenin çocuğun duygusunu kabul etmek olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, bu noktada ebeveynlerin ilk yapması gerekenin çocuğun duygusunu kabul etmek olduğunu söylüyor.

Korkuyu küçümsemek yerine “Seni anlıyorum” mesajı vermek, çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlıyor.

Seyahat öncesinde yapılacak basit hazırlıklar da kaygıyı ciddi ölçüde azaltabiliyor. Çocuğa süreç adım adım anlatılabilir, hatta evde küçük bir “havaalanı oyunu” kurarak deneyimi tanıdık hale getirmek bile işe yarayabiliyor. Çünkü çocuklar, neyle karşılaşacağını bildiklerinde çok daha sakin kalıyor.

Uçuş sırasında ise dikkat dağıtıcı unsurlar adeta hayat kurtarıyor. Sevdiği oyuncaklar, kitaplar, müzikler ya da küçük atıştırmalıklar çocuğun odağını korkudan uzaklaştırabiliyor. Bunun yanında basit nefes egzersizleri de özellikle stres anlarında etkili bir rahatlama sağlıyor.

Bir diğer kritik nokta ise ebeveyn tutumu. Çocuklar, yetişkinlerin duygularını sandığınızdan çok daha iyi okur. Eğer siz gerginseniz, onlar da bunu hisseder. Bu yüzden sakin kalmak ve güven veren bir duruş sergilemek, çocuğun kaygısını doğrudan etkiler.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
