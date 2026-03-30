Eczacı Uyardı: Günlük Olarak Multivitamin Alınmalı mı?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 14:23

Pyramid Pharmacy’den Amir Bhogal, günlük multivitaminlerin herkes için uygun olmadığını söylüyor. Uzman, vücudunuzun gerçekten hangi vitaminlere ihtiyacı olduğunu belirleyip buna göre takviye almanın daha güvenli olduğunu vurguluyor.

Reklam

İngiltere’deki eczacı Amir Bhogal, günlük multivitamin kullanımı konusunda uyarıyor.

TikTok’ta paylaştığı videoda, “Multivitaminler genellikle ya fazla ya da yetersiz içerik sunar” diyerek, her zaman tavsiye edilemeyeceğini belirtiyor. Bhogal, en doğru yaklaşımın kan testi yaptırıp vücudunuzun gerçekten hangi vitaminlere ihtiyacı olduğunu belirlemek ve takviyeleri buna göre seçmek olduğunu söylüyor.

NHS verilerine göre vitaminler ve mineraller vücudun sağlıklı kalması ve doğru çalışması için kritik.

Vitamin A bağışıklığı güçlendirirken, vitamin D kemik, diş ve kas sağlığını destekliyor. Demir ise oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yapımında görev alıyor. Her vitamin ve mineral için önerilen doz, kullanım amacı ve besin kaynakları NHS sitesinde detaylı olarak paylaşılıyor.

Bhogal ayrıca vitaminlerin etkili olabilmesi için kullanım şekline dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bazı takviyeler belirli saatlerde veya yiyeceklerle birlikte alınmalı, etkisini gösterebilmesi için düzenli kullanım üç ayı bulabiliyor. Ayrıca kaliteli ürün seçmek de çok önemli.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
