article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terapist Ruhlu Burçlar: Empati ve Dinleme Gücü En Yüksek 3 Burç

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 14:03

Bazı insanlar, doğal empati ve güçlü dinleme yetenekleri sayesinde adeta terapist ruhludur. Karşısındaki kişinin duygularını anlama ve destek olma konusunda öne çıkarlar. Astrolojiye göre bu kişiler, hem arkadaş çevresinde hem de profesyonel hayatta güven veren bir rehber olma potansiyeline sahiptir.

İşte terapistliğe en yatkın burçlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Yengeç Burcu

Duygusal zeka, içsel sezgi ve derin empati berbat kravatlı “analiz insanı” kafasından çok daha samimi bir terapist yapar. Yengeçler, karşısındaki kişinin ne hissettiğini kelimelerden önce sezebilir, güvenli bir alan yaratır ve duyguların açılmasına izin verir. Bu yüzden arkadaş grubunun gönüllü terapisti rolünü sıkça üstlenirler.

Başak Burcu

İşte farklı bir terapi tarzı: Başaklar “duygusal sarılma”dan ziyade yapıcı çözüm, mantıklı analiz ve somut tavsiye getirir. Empati ile analizi harmanlayarak insanların sorunlarını “pürüzsüz” değil ama işlevsel şekilde çözmelerine yardımcı olurlar. Bu burç, uygulamalı iyileştirme ve aktif destek konusunda doğal yeteneklidir.

Balık Burcu

Empati derinliği, duygusal kabul ve “senin acını hissedebilen” varlık. Pisceanlar, danışanın içini dökmesine fırsat veren şefkatli yaklaşımıyla öne çıkar. Utangaç ya da kapanan tipleri bile açılmaya teşvik etme konusunda kabiliyeti yüksektir. Onlarla konuşmak çoğu zaman “anlaşıldım” hissi verir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın