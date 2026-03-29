İtalya, “Dünyanın En Güzel Plajına” Yakın Köyde Yaşamak İsteyenlere 13 Bin Sterlin Ödeyecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
İtalya’nın Sardinya adasında, nüfusu azalan köylere taşınanlara 13 bin sterline kadar destek sağlanıyor. Cala Goloritze gibi dünyaca ünlü plajlara yakın bu köyler, sakin yaşam ve yıl boyu güneş vaat ediyor. Program, hem yerel ekonomiyi canlandırmayı hem de kırsal bölgelerde uzun vadeli yerleşimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

İngilizler, İtalya’nın Sardinya adasında, nüfusu azalan köylere taşınmaları halinde 13 bin sterline (15 bin euro) kadar destek alabilecekler.

Bölge, sakin ve huzurlu bir yaşam sunmasının yanı sıra, “dünyanın en güzel plajlarından biri” olarak gösterilen Cala Goloritze’ye de ev sahipliği yapıyor.

Sardinya yönetimi, kırsal alanların canlanmasını sağlamak amacıyla bu destek programını başlattı. Genç nüfusun iş nedeniyle şehirleri tercih etmesi ve yaşlı kuşağın köylerde kalmasıyla bazı bölgelerde nüfus azalmış durumda. Program, köylere yeni sakinler kazandırmayı ve yerel ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.

Programa katılmak isteyenler, adadaki 3 binden az nüfuslu köylere taşınmayı taahhüt etmek zorunda.

Yerel yönetimler, ev alımı veya yenilenmesi için geri ödemesiz 15 bin euroya kadar destek sunuyor; ancak bu destek toplam maliyetin %50’sini geçemiyor. Başvuru sahipleri, evi satın aldıktan veya tadilatını tamamladıktan sonraki 18 ay içinde taşınmayı taahhüt etmeli, böylece kısa süreli değil uzun vadeli yerleşim teşvik edilmiş oluyor.

Buna ek olarak, aile kurmak isteyenlere ekstra teşvikler de sağlanıyor. Çiftler, ilk çocukları için aylık yaklaşık 600 euro, ikinci çocuk için ise 400 euro destek alabiliyor; bu destek çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor.

Sardinya Başkanı, programla ilgili olarak şunları söyledi: “Gençlerin burada kalıp, en kırılgan bölgelerin ekonomik dokusunu geliştirmesi için gerekli koşulları oluşturduk. İlk ev desteği sayesinde köyler güçleniyor ve buraya taşınacak ya da aile kuracak kişiler için verimli bir zemin hazırlanıyor.”

Bölge yönetimi, programı desteklemek için 45 milyon euro bütçe ayırdı ve bu, kırsal alanlardaki nüfus kaybını tersine çevirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak görülüyor. Ancak hibe yalnızca küçük belediyelerdeki mülkler için geçerli ve halihazırda benzer köylerde yaşayanlar başvuramıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
