İtalya, “Dünyanın En Güzel Plajına” Yakın Köyde Yaşamak İsteyenlere 13 Bin Sterlin Ödeyecek

Yerel yönetimler, ev alımı veya yenilenmesi için geri ödemesiz 15 bin euroya kadar destek sunuyor; ancak bu destek toplam maliyetin %50’sini geçemiyor. Başvuru sahipleri, evi satın aldıktan veya tadilatını tamamladıktan sonraki 18 ay içinde taşınmayı taahhüt etmeli, böylece kısa süreli değil uzun vadeli yerleşim teşvik edilmiş oluyor.

Buna ek olarak, aile kurmak isteyenlere ekstra teşvikler de sağlanıyor. Çiftler, ilk çocukları için aylık yaklaşık 600 euro, ikinci çocuk için ise 400 euro destek alabiliyor; bu destek çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor.

Sardinya Başkanı, programla ilgili olarak şunları söyledi: “Gençlerin burada kalıp, en kırılgan bölgelerin ekonomik dokusunu geliştirmesi için gerekli koşulları oluşturduk. İlk ev desteği sayesinde köyler güçleniyor ve buraya taşınacak ya da aile kuracak kişiler için verimli bir zemin hazırlanıyor.”

Bölge yönetimi, programı desteklemek için 45 milyon euro bütçe ayırdı ve bu, kırsal alanlardaki nüfus kaybını tersine çevirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak görülüyor. Ancak hibe yalnızca küçük belediyelerdeki mülkler için geçerli ve halihazırda benzer köylerde yaşayanlar başvuramıyor.