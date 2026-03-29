Tuna Tavus, IShowSpeed'in Türkiye Yayınında Yaşananları Anlattı: "Her Şey Planlıydı"

Ünlü yayıncı Türkiye'ye geldiğinde Tuna Tavus ile güreşmiş, o anlar gündeme adeta oturmuştu. 'Orada adama amacım tabii ki ciddi bir zarar vermek zaten değil. Tabii ki... Yere yavaş bırakıyorum şey. Orada bir itişiyoruz, makara yapıyoruz aslında. O bir içeriğin bir parçası orada yani.' dedi.

Her ne kadar birçok izleyici o anları gerçek sansa da aslında durum çok daha farklıymış.

'Speed zaten turistik amaçlı oraya gelip ülkeyi tanımak istemiyor. Adam absürt şeyler istiyor. Bu arada Burak da fırtınada tatildeydi mesela, sırf Speed rica ettiği için tatili iptal edip döndü falan. Bir sürü eleştiri geldi ona. Bu mesela güreşte şey, Speed Burak'a şeyi soruyor, 'Absürt ne yapabiliriz?'. Planlıydı zaten, şey bu yağlı güreş falan her şey belliydi öncesinde.'