Tuna Tavus, IShowSpeed'in Türkiye Yayınında Yaşananları Anlattı: "Her Şey Planlıydı"

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 15:35

Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed’in Türkiye ziyareti sırasında gerçekleştirdiği ve milyonlarca kişi tarafından izlenen canlı yayına ilişkin dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Yayında öne çıkan isimlerden biri olan sporcu ve fenomen Tuna Tavus, söz konusu yayında yaşananların perde arkasına dair açıklamalarda bulundu. Tavus, kamuoyunda spontane geliştiği düşünülen birçok anın aslında önceden planlandığını ifade etti.

Tuna Tavus, bundan aylar önce IShowSpeed ile ilgili bazı itiraflarda bulundu.

Ünlü yayıncı Türkiye'ye geldiğinde Tuna Tavus ile güreşmiş, o anlar gündeme adeta oturmuştu. 'Orada adama amacım tabii ki ciddi bir zarar vermek zaten değil. Tabii ki... Yere yavaş bırakıyorum şey. Orada bir itişiyoruz, makara yapıyoruz aslında. O bir içeriğin bir parçası orada yani.' dedi.

Her ne kadar birçok izleyici o anları gerçek sansa da aslında durum çok daha farklıymış.

'Speed zaten turistik amaçlı oraya gelip ülkeyi tanımak istemiyor. Adam absürt şeyler istiyor. Bu arada Burak da fırtınada tatildeydi mesela, sırf Speed rica ettiği için tatili iptal edip döndü falan. Bir sürü eleştiri geldi ona. Bu mesela güreşte şey, Speed Burak'a şeyi soruyor, 'Absürt ne yapabiliriz?'. Planlıydı zaten, şey bu yağlı güreş falan her şey belliydi öncesinde.'

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
