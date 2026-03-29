Odin Tanrısı Türklere mi Ait? Bir Profesörün Yıllar Önce Makalesinde Yer Verdiği Ayrıntı Gündem Oldu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 14:59

İskandinav mitolojisinin baş tanrısı Odin, aslında Asya'dan göç etmiş bir Türk lideri olabilir mi? Yıllar önce bir profesörün kaleme aldığı akademik makaledeki 'Tyrkland' (Türk yurdu) detayı sosyal medyada gündem oldu. Peki bu iddia gerçekten doğru mu? X kullanıcılar ne diyor?

İskandinav mitolojisinden konu açılınca belki de aklımıza ilk gelen Tanrı Odin'dir.

Her ne kadar Odin'in İskandinav mitolojisine ait olduğunu düşünsek de ilginç bir tarihi arka planı da var.

Peki Odin gerçekten Türklere mi ait?

Bu efsanenin kökeni, 13. yüzyılda İzlandalı tarihçi Snorri Sturluson'un Nesir Edda eserinde İskandinav tanrılarının (Aesir soyunun) 'Asya'dan ve 'Tyrkland' (Türk yurdu) bölgesinden geldiğini yazmasına ve 18. yüzyılda İsveçli tarihçi Sven Lagerbring'in İskandinav dilleriyle Türkçe arasında köken bağı kuran teorilerine dayanıyor.

Modern bilim dünyası ise bu durumu tarihi bir gerçeği yansıtmaktan ziyade, eski İskandinavların kendi kökenlerini antik çağın prestijli uygarlıklarına (Truva ve Asya'ya) dayandırma çabası olarak açıklıyor.

Bu iddia X'te de kendisine yer buldu.

@realKalos kullanıcı adına sahip bir kullanıcı, 'Paganların, Odin tanrısının Türklere ait olduğunu söylememesi çok ilginç' dedi.

Kullanıcılardan yorum gecikmedi tabii.

'Türkler tarihin en büyük medeniyetlerinden bazılarını kurdular, bu yüzden bunların hiçbiri şaşırtıcı değil'

Konuyla alakalı daha derin bilgiler verenler de vardı.

'Türk inançlarında Tengri de Odin'e benzer semboller taşır. Her ikisi de kurtla sembolize edilir, her ikisi de en yüksek güç olarak kabul edilir, her ikisi de kaderle ilişkilendirilir ve her ikisi de bilgelik ve savaşla bağlantılı olarak hatırlanır.'

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
