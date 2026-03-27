Kimsenin Açık Açık Söylemediği Ama Hepimizin İçten İçe Yaşadığı 15 Tuhaf Düşünce
Hayat öyle hızlı akıyor ki, farkında olmadan kafamızda deli dolu düşünceler dönüyor. Bazıları öyle ki, kendimiz bile şaşırıyoruz ama kimseye söyleyemiyoruz. Biz de sizinle o gizli, tuhaf ve bir o kadar gerçek 15 düşünceyi paylaştık. Okurken “Aynen ya, ben de bunu yaşıyorum” diyeceksiniz ve fark etmeden gülümseyeceksiniz.
1. Birine cevap yazarken fazla umursamaz görünmeye çalışmak.
2. Profiline bakanları tahmin etmeye çalışmak.
3. Aynaya bakınca kendini bazen aşırı iyi, bazen aşırı kötü bulmak.
4. Mesajı atıp telefonu ters çevirince daha havalı hissetmek.
5. Kalabalıkta yürürken herkesin sana baktığını sanmak.
6. Birinin sana olan tavrını 10 saniyelik bir detaya göre analiz etmek.
7. Gece yatarken saçma senaryoların Oscar’lık hale gelmesi.
8. “Ben olsam şöyle yapardım” deyip asla yapmayacağını bilmek.
9. Bir ortamda söylediğin şeyi saatler sonra cringe bulmak.
10. Birini stalklayıp yanlışlıkla eski fotoğrafına like atma korkusu.
11. Kendi kendine tartışma provası yapmak.
12. Birinin sana yazmasını isteyip asla ilk adımı atmamak.
13. Telefonu sessize alıp yine de sürekli kontrol etmek.
14. İnsanların seni düşündüğünden daha çok düşündüğünü sanmak.
15. Mutluyken bile “kesin birazdan bir şey olur” hissi.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
