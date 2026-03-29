Eski Sevgiliye Geri Dönme Olasılığı En Yüksek 5 Burç

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 13:50

Çoğumuz eski ilişkilerimizi geride bırakmakta zorlanırız, bazı burçlar ise geçmişe daha sık dönme eğilimindedir. İşte eski sevgilisine geri dönme olasılığı en yüksek 5 burç ve nedenleri.

Yengeç: Duygusal ve Nostaljik Romantik

Yengeç burcu, empati yeteneği yüksek ve şefkatli bir burç olarak bilinir. Sevgi uğruna kendi ihtiyaçlarını geri plana atma eğilimi gösterir. Bu nedenle bir ilişkiyi sonlandırmak ve ileriye bakmak onlar için zordur.

İlişki uzmanı Emily Conway’e göre: “Yengeçler, duygusal bağları ve anıları uzun süre saklar. Eğer hâlâ aşk olduğuna inanırlarsa, eski bir ilişkiye dönmeye oldukça açıktırlar.”

İyi niyetle hareket eden Yengeçler, kapıyı hep aralık bırakır ve zaman zaman eski partnerleriyle iletişime geçerler. Ancak bu durum bazen sağlıksız bir döngüye dönüşebilir.

Terazi: Sonsuz İyimser

Terazi burcu, çevresine huzur ve denge getiren, çatışmadan kaçınan bir burçtur. Venüs tarafından yönetilen bu burç, romantik bir bakış açısına sahiptir ve çoğu durumu idealize eder. Yeni bir sayfa açmak yerine, eski aşklarını pembe gözlükle tekrar değerlendirmeyi tercih ederler.

Conway’in sözleriyle: “Teraziler, sürekli ‘ne olabilirdi’yi tartar ve eski partnerlerini dinlemeye hazırdır. Doğuştan romantik oldukları için, verilen sözleri olduğu gibi kabul etme eğilimindedirler.”

Ne yazık ki bu iyimserlik, bazen partnerlerini doğru niyet taşımadığında bile geri dönmeye ikna edebilir.

Balık: Umutsuz Romantik

Duygusal derinliği yüksek Balık burcu, hiçbir şeyi ve kimseyi kolay kolay bırakmaz. Hatta birkaç yıl önce iki ay süren bir ilişki için şiir bile yazabilirler. Geçmiş ilişkileri idealize etme yetenekleri, geri dönmelerine en büyük etkendir.

Conway şöyle açıklıyor: “Balıklar, geçmiş ilişkilerini çoğu zaman idealize eder ve bitme sebeplerini göz ardı edebilir. Bu nedenle, geri dönmek cazip bir seçenek gibi görünebilir.”

Boğa: Alışkanlıklarına Bağlı

Boğa burcu, sadık ve ayakları yere basan bir burçtur. Konfor ve istikrar onlar için çok önemlidir, bu yüzden yeni bir başlangıç düşüncesi onları endişelendirebilir. Boğalar, bitmekte olan bir ilişkiyi kurtarmak için çabalamayı, yeni biriyle başlamak yerine tercih ederler.

Conway’e göre: “Boğa, birine yatırım yaptığında derinlemesine yapar. Bu nedenle her şeyi bir kenara bırakıp yeniden başlamak, büyük bir kayıp gibi hissettirir. Eğer bir kurtarma şansı varsa, Boğa bunu ciddi şekilde değerlendirecektir.”

Ama bir kez karar verip yollarını ayırırlarsa… Bu kesin ve geri dönüşsüzdür.

Akrep: Yoğun Bağ Kurucu

Akrep burçları, ilk bakışta romantik ya da yumuşak görünmeyebilir, ama birine aşık olduklarında yoğun ve derin bağlar kurarlar. Bu bağlar, Akrepler için kolay kolay kopmaz.

Conway şöyle diyor: “Akreplerin tamamen bırakması zordur. İlişkiyi sonlandıran taraf onlar bile olsa, duygusal bağ kaybolmaz. Doğru koşullar oluşursa ve güven varsa, geçmişten birine tekrar yönelmekten kendilerini alıkoyamazlar.”

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
