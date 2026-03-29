Eski Sevgiliye Geri Dönme Olasılığı En Yüksek 5 Burç

Yengeç burcu, empati yeteneği yüksek ve şefkatli bir burç olarak bilinir. Sevgi uğruna kendi ihtiyaçlarını geri plana atma eğilimi gösterir. Bu nedenle bir ilişkiyi sonlandırmak ve ileriye bakmak onlar için zordur.

İlişki uzmanı Emily Conway’e göre: “Yengeçler, duygusal bağları ve anıları uzun süre saklar. Eğer hâlâ aşk olduğuna inanırlarsa, eski bir ilişkiye dönmeye oldukça açıktırlar.”

İyi niyetle hareket eden Yengeçler, kapıyı hep aralık bırakır ve zaman zaman eski partnerleriyle iletişime geçerler. Ancak bu durum bazen sağlıksız bir döngüye dönüşebilir.