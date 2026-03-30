Bir Doktor, Ağızdaki Metalik Tadın Sebebini Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 12:56

Ağzınızda ani bir metalik tat fark ettiyseniz, bunun sebebi yoğun egzersizden, bazı ilaçlardan veya sağlık durumunuzdan kaynaklanıyor olabilir. Doktorlar, çoğu zaman zararsız olan bu durumu ve olası sebeplerini açıklıyor.

Ağzınızda alışılmadık bir metalik tat fark ediyorsanız, bunun nedeni sağlığınızla veya yoğun bir egzersiz rutiniyle ilgili olabilir.

Avustralya’nın batısında Tropical Cyclone Narelle yaklaşırken şiddetli rüzgârlar etkili oluyor. Bu sırada, 20 yılı aşkın tıbbi deneyime sahip Dr. Michael Mrozinski, TikTok üzerinden ağızda metalik tat oluşumunu açıkladı.

Doktor, “Koşarken metal tadı alıyorsanız, bu akciğerlerinizin aslında sızıntı yaptığını gösteriyor” dedi. Bu kulağa korkutucu gelse de panik yapmaya gerek yok. Şu anda Avustralya’nın uzak bölgelerinde kırsal hastanelerde görev yapan Mrozinski, durumu şöyle açıkladı:

“Tıpta buna kapiller stres yetmezliği deniyor. Hayatımızın bir noktasında çoğumuz bunu yaşamıştır. Vücudunuz tam kapasite çalıştığında, kan damarlarınızdaki basınç o kadar yükselir ki, bazı kırmızı kan hücreleriniz kapillerden akciğerlere geçer.”

Bu durumda ağzınızda hissettiğiniz o hoş olmayan tat, kırmızı kan hücrelerinizden gelen demirdir.

Eğer metalik tadı sadece egzersiz sırasında değil, her zaman alıyorsanız, bunun başka sağlık sebepleri olabilir. NHS’e göre yaygın nedenler şunlardır:

  • Diş eti hastalıkları

  • Bazı ilaçların kullanımı (ör. metronidazol, zopiclone)

  • Kemoterapi veya radyoterapi gibi kanser tedavileri

  • Soğuk algınlığı, sinüs enfeksiyonları ve diğer solunum yolu problemleri

  • Hazımsızlık

  • Hamilelik

Ayrıca, koku alma duyusundaki kayıp veya değişim de ağızda metalik tat oluşumuna sebep olabilir. Eğer bu tat sürekli devam ediyorsa veya belirgin bir nedeni yoksa bir doktora başvurmak önemlidir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
