Bir Doktor, Ağızdaki Metalik Tadın Sebebini Açıkladı

Eğer metalik tadı sadece egzersiz sırasında değil, her zaman alıyorsanız, bunun başka sağlık sebepleri olabilir. NHS’e göre yaygın nedenler şunlardır:

Diş eti hastalıkları

Bazı ilaçların kullanımı (ör. metronidazol, zopiclone)

Kemoterapi veya radyoterapi gibi kanser tedavileri

Soğuk algınlığı, sinüs enfeksiyonları ve diğer solunum yolu problemleri

Hazımsızlık

Hamilelik

Ayrıca, koku alma duyusundaki kayıp veya değişim de ağızda metalik tat oluşumuna sebep olabilir. Eğer bu tat sürekli devam ediyorsa veya belirgin bir nedeni yoksa bir doktora başvurmak önemlidir.