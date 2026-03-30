Gece Yarısı Uyandıktan Sonra Hızlıca Uykuya Dalmanın 3 Yolu

1. “Hâlâ Uykuluyum” Diyerek Zihni Yönlendirin

Gece uyandığınızda panik yapmak yerine zihninize farklı bir mesaj vermeyi deneyin. Kendi kendinize “Zaten dinlendim, hâlâ uykuluyum” demek, beynin uyanıklık moduna geçmesini engelleyebilir.

Bu yöntem, psikolojide “bilişsel yönlendirme” olarak bilinir. Uyuyamadığınıza odaklanmak, kaygıyı artırır ve uykuyu daha da uzaklaştırır. Ancak uykulu olduğunuzu hatırlatmak, zihni sakin tutarak yeniden uykuya geçişi kolaylaştırır.

2. Vücut Isınızı Düşürün

Uykuya dalma sürecinde vücut ısısı doğal olarak düşer. Bu yüzden ortamın serin olması, yeniden uykuya geçişi destekler.

Pratik bir yöntem ise oldukça basit: Yorganın altından bir ayağınızı dışarı çıkarmak. Bu küçük hareket, vücudun ısı dengesini düzenleyerek daha hızlı gevşemenize yardımcı olabilir.

3. 90 Saniyelik “Reset” Tekniğini Deneyin

Kasları kısa süreli sıkıp bırakmak üzerine kurulu bu teknik, sinir sistemini hızlı şekilde rahatlatmayı hedefler.

Uygulaması ise şöyle:

Tüm kaslarınızı 10 saniye boyunca sıkın

Ardından tamamen gevşetin

Bu işlemi 3 kez tekrarlayın

Bu yöntem, vücutta gevşeme tepkisini tetikleyerek yeniden uykuya geçişi kolaylaştırabilir.