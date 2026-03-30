Haberler
Yaşam
Gece Yarısı Uyandıktan Sonra Hızlıca Uykuya Dalmanın 3 Yolu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 10:48

Gece yarısı uyanmak ve tekrar uyuyamamak, uykunuzu bölerek sabah yorgun uyanmanıza neden olabilir. Ancak bazı basit yöntemlerle zihninizi ve bedeninizi yeniden uyku moduna sokmak mümkün. İşte uyandıktan sonra hızlıca tekrar uykuya dalmanızı sağlayacak üç etkili yöntem.

Gece yarısı uyanıp tekrar uyuyamamak, modern yaşamın en yaygın ama en yorucu sorunlarından biri.

Alarm çalmadan önce kalan süreyi hesaplamak ise bu durumu daha da stresli hale getiriyor. Uzmanlara göre gece uyanmaları oldukça yaygın ve birçok kişi haftada birkaç kez bu sorunla karşılaşıyor. Ancak doğru tekniklerle bu döngüyü kırmak mümkün.

Tekrar Uykuya Dalmak İçin Yapmanız Gerekenler

1. “Hâlâ Uykuluyum” Diyerek Zihni Yönlendirin

Gece uyandığınızda panik yapmak yerine zihninize farklı bir mesaj vermeyi deneyin. Kendi kendinize “Zaten dinlendim, hâlâ uykuluyum” demek, beynin uyanıklık moduna geçmesini engelleyebilir.

Bu yöntem, psikolojide “bilişsel yönlendirme” olarak bilinir. Uyuyamadığınıza odaklanmak, kaygıyı artırır ve uykuyu daha da uzaklaştırır. Ancak uykulu olduğunuzu hatırlatmak, zihni sakin tutarak yeniden uykuya geçişi kolaylaştırır.

2. Vücut Isınızı Düşürün

Uykuya dalma sürecinde vücut ısısı doğal olarak düşer. Bu yüzden ortamın serin olması, yeniden uykuya geçişi destekler.

Pratik bir yöntem ise oldukça basit: Yorganın altından bir ayağınızı dışarı çıkarmak. Bu küçük hareket, vücudun ısı dengesini düzenleyerek daha hızlı gevşemenize yardımcı olabilir.

3. 90 Saniyelik “Reset” Tekniğini Deneyin

Kasları kısa süreli sıkıp bırakmak üzerine kurulu bu teknik, sinir sistemini hızlı şekilde rahatlatmayı hedefler.

Uygulaması ise şöyle:

  • Tüm kaslarınızı 10 saniye boyunca sıkın

  • Ardından tamamen gevşetin

  • Bu işlemi 3 kez tekrarlayın

Bu yöntem, vücutta gevşeme tepkisini tetikleyerek yeniden uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
