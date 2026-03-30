Tarihi Adım: Dünyanın İlk Füzyon Roketinde Plazma Ateşlemesi Gerçekleşti

Bu gelişme, özellikle Mars ve daha uzak hedeflere yapılacak uzay yolculuklarının süresini radikal biçimde kısaltabilecek potansiyele sahip olması nedeniyle önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Şirket, söz konusu başarıyı Kaliforniya’da düzenlenen MARS Konferansı sırasında canlı yayınla paylaştı. Pulsar Fusion CEO’su Richard Dinan, bu anı şirket adına “olağanüstü bir eşik” olarak nitelendirdi.

Deney, şirketin “Sunbird” adını verdiği deneysel füzyon egzoz sistemi üzerinde gerçekleştirildi. Bu sistemde, elektrik ve manyetik alanlar kullanılarak maddenin dördüncü hali olarak bilinen plazma üretildi. Son derece yüksek sıcaklık ve enerji yoğunluğuna sahip olan plazmanın kontrollü biçimde oluşturulması, füzyon temelli itki teknolojilerinin temel yapı taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Testler, Pulsar Fusion’ın Birleşik Krallık’taki Bletchley tesislerinde yapıldı ve eş zamanlı olarak uluslararası izleyicilere aktarıldı. Bu gösterim, füzyonla çalışan uzay motorlarının pratikte nasıl çalışabileceğine dair nadir örneklerden biri oldu.