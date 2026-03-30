Hobi Olarak Başladı, Şimdi Günlük 1 Ton Mantar Üretiyor: "Mantar Köyü" Projesi Yolda!

Hobi Olarak Başladı, Şimdi Günlük 1 Ton Mantar Üretiyor: "Mantar Köyü" Projesi Yolda!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 13:07

Avukatlık mesleğini sürdüren 26 yaşındaki Salih Günaydın, hobi olarak başladığı mantar yetiştiriciliğini kısa sürede profesyonel bir üretim modeline dönüştürdü. Günlük 1 tona yakın hasat yapılan tesis, planlı ekim sistemiyle yılın her günü taze ürün sunuyor.

Avukatlık mesleğini sürdüren 26 yaşındaki girişimci Salih Günaydın, hobi olarak başladığı mantar yetiştiriciliğini kısa sürede profesyonel bir üretim modeline dönüştürdü.

Avukatlık mesleğini sürdüren 26 yaşındaki girişimci Salih Günaydın, hobi olarak başladığı mantar yetiştiriciliğini kısa sürede profesyonel bir üretim modeline dönüştürdü.

2022 yılında halk eğitim kurslarında aldığı eğitimle mantar üretim belgesi alan Günaydın, 1000 metrekarelik kapalı bir tesiste üretim yapıyor.

850 metrekarelik üretim alanında 30 ayrı odası bulunan tesis, sıralı ekim sistemi sayesinde her gün düzenli hasat gerçekleştiriyor. Günaydın, günlük hasat miktarının odaların doluluğuna göre 500 ila 1000 kilogram arasında değiştiğini ve bunun aylık ortalama 24 tona, yıllık ise yaklaşık 280–290 tona ulaştığını aktardı.

Diğer üreticilerden ayrıldıkları noktayı sıralı ve planlı ekim sistemiyle her gün taze ürün hasadı olarak tanımlayan Günaydın, “Yılın 365 günü kesintisiz üretim yapıyoruz” dedi.

Diğer üreticilerden ayrıldıkları noktayı sıralı ve planlı ekim sistemiyle her gün taze ürün hasadı olarak tanımlayan Günaydın, “Yılın 365 günü kesintisiz üretim yapıyoruz” dedi.

Üretilen mantarlar, restoran ve otellere doğrudan ulaştırılırken, pazar dağıtımı tedarikçiler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İç piyasadaki talebin yüksek olduğunu belirten Günaydın, şu anda ihracat planlarının bulunmadığını ifade etti.

İstiridye mantarı üretiminin bazı zorluklar içerdiğini belirten girişimci, sektöre adım atmak isteyenlere sürecin dikkat ve bilgi gerektirdiğini vurguladı.

İstiridye mantarı üretiminin bazı zorluklar içerdiğini belirten girişimci, sektöre adım atmak isteyenlere sürecin dikkat ve bilgi gerektirdiğini vurguladı.

Yeni üreticilerin karşılaşabileceği sorunları en aza indirmek için bilgilendirici uygulama ve danışmanlık projeleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Günaydın, uluslararası gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirterek Almanya’da teknik incelemelerde bulunduklarını ve Çin ile Polonya’daki üreticilerle temaslarını sürdürdüklerini ifade etti.

Gelecek hedefleri arasında, istiridye mantarında daha stabil ve standart bir üretim modeli oluşturmak bulunan Günaydın, beyaz mantarda olduğu gibi oturmuş bir üretim sistemi kurmayı amaçlıyor. Ayrıca uzun vadede enoki, shiitake ve aslan yelesi gibi türlerin üretileceği bir “mantar köyü” projesi planlıyor.

Eğitim hayatına da yön veren Günaydın, YKS’ye başvurduğunu ve ziraat alanında lisans eğitimi almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
