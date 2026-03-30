Hobi Olarak Başladı, Şimdi Günlük 1 Ton Mantar Üretiyor: "Mantar Köyü" Projesi Yolda!

Yeni üreticilerin karşılaşabileceği sorunları en aza indirmek için bilgilendirici uygulama ve danışmanlık projeleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Günaydın, uluslararası gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirterek Almanya’da teknik incelemelerde bulunduklarını ve Çin ile Polonya’daki üreticilerle temaslarını sürdürdüklerini ifade etti.

Gelecek hedefleri arasında, istiridye mantarında daha stabil ve standart bir üretim modeli oluşturmak bulunan Günaydın, beyaz mantarda olduğu gibi oturmuş bir üretim sistemi kurmayı amaçlıyor. Ayrıca uzun vadede enoki, shiitake ve aslan yelesi gibi türlerin üretileceği bir “mantar köyü” projesi planlıyor.

Eğitim hayatına da yön veren Günaydın, YKS’ye başvurduğunu ve ziraat alanında lisans eğitimi almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.