Haberler
Yaşam
İlişkiler
Gördüğünüz Anda Arkanıza Bakmadan Uzaklaşmanız Gereken 15 Erkek Tipi

Gördüğünüz Anda Arkanıza Bakmadan Uzaklaşmanız Gereken 15 Erkek Tipi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 16:25

İlişkilerde bazı davranışlar o kadar net bir şekilde alarm verir ki, fark ettiğiniz anda mesafeyi korumak gerekir. “Belki değişir” beklentisiyle göz ardı etmek uzun vadede sorun yaratır. İşte gördüğünüz anda arkanıza bakmadan uzaklaşmanız gereken 15 erkek tipi.

1. Sürekli mağduru oynayan

Hayatındaki her sorunun sorumluluğunu başkalarına yükler. Kendi hatalarını görmez, yüzleşmekten kaçınır. Zamanla seni de bu “suçlular listesine” ekler.

2. Aşırı kıskanç

İlgiyi kontrolle karıştırır ve bunu normalleştirmeye çalışır. Nerede olduğun, kimle konuştuğun sürekli sorgulanır. Bu durum zamanla baskıya dönüşür.

3. Her fırsatta kendini anlatan

Sohbeti sürekli kendi üzerine çeker. Seni dinliyormuş gibi görünse de aslında sıra kendine gelmesini bekler. İlişki tek taraflı ilerler.

4. Tutarsız davranan

Davranışları ve ilgisi sürekli değişir. Bir gün yakın, ertesi gün mesafeli olabilir. Bu dalgalanma güven duygusunu zedeler.

5. Eski sevgilisine takıntılı

Geçmiş ilişkilerini sık sık gündeme getirir. Kıyas yapar veya eskiyi tamamen kapatamamıştır. Bu da yeni bir bağ kurmayı zorlaştırır.

6. Egoist

Kendi ihtiyaçlarını her şeyin önüne koyar. Senin beklentilerin çoğu zaman geri planda kalır. İlişki dengesi bozulur.

7. Sorumluluk almayan

Söz verir ama arkasında durmaz. Hatalarını kabul etmek yerine geçiştirir. Güven inşa etmek neredeyse imkânsız hale gelir.

8. Ghosting bağımlısı

Sorunları konuşmak yerine ortadan kaybolmayı tercih eder. İletişimi keserek durumu yok sayar. Bu da belirsizlik ve güvensizlik yaratır.

9. Aşırı Flörtöz

Sınırları belirsizdir ve herkese benzer şekilde yaklaşır. Bu durum ilişkide özel hissetmeyi zorlaştırır. Güven problemi kaçınılmaz olur.

10. Manipülasyon ustası

Seni suçlu hissettirecek şekilde davranır. Kendi hatalarını bile sana yükleyebilir. Zamanla neyin doğru neyin yanlış olduğunu sorgulamaya başlarsın.

11. Hiçbir hedefi olmayan

Geleceğe dair net planları yoktur. Karar almakta zorlanır ve sürekli ertelemeye meyillidir. Bu belirsizlik ilişkiyi yıpratır.

12. Karşı tarafı sürekli eleştiren

Yaptıklarını sık sık küçümser veya yetersiz bulur. Destek olmak yerine moral düşürür. Bu durum özgüveni zedeler.

13. İşkolik

Tüm enerjisini işine ayırır, ilişki ikinci planda kalır. Zaman ayırmakta zorlanır. Duygusal bağ zayıflar.

14. Ortama göre değişen

Farklı ortamlarda farklı kişilikler sergiler. Tutarlı bir duruşu yoktur. Bu da güven duygusunu sarsar.

15. “Ben böyleyim” diyen

Kendini geliştirmeye kapalıdır. Eleştiriye karşı savunmacı yaklaşır. Değişim olmadığı için aynı sorunlar tekrar eder.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
