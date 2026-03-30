Narsist İnsanların En Sık Kullandığı 10 İfade

1. “Sen çok abartıyorsun.”

Karşı tarafın duygularını küçümsemek için kullanılır. Bu ifade, kişinin yaşadığı durumu geçersiz kılmayı ve kontrolü yeniden ele almayı amaçlar.

2. “Ben olmasam ne yapardın?”

Kendini vazgeçilmez gösterme çabasıdır. Bağımlılık yaratma ve üstünlük kurma isteğinin bir yansımasıdır.

3. “Herkes benim ne kadar iyi olduğumu bilir.”

Abartılı bir özgüven ve dış onaya duyulan ihtiyacı gösterir. Sürekli takdir edilme beklentisi ön plandadır.

4. “Sorun sende, benlik bir şey yok.”

Sorumluluk almaktan kaçınma davranışıdır. Hatalar sistematik olarak karşı tarafa yüklenir.

5. “Ben sadece dürüstüm.”

Kırıcı ya da incitici sözleri meşrulaştırmak için kullanılır. Empati eksikliği bu cümlenin arkasında gizlidir.

6. “Beni yanlış anladın.”

Net bir ifade kullanılmış olsa bile geri adım atmamak için tercih edilir. İletişimi bulanıklaştırarak manipülasyon alanı yaratır.

7. “Sen benim seviyemde değilsin.”

Açık bir üstünlük kurma çabasıdır. Karşı tarafın özgüvenini zedelemeye yöneliktir.

8. “Bunu benim için yapmalısın.”

Hak etme duygusunun abartılı halidir. Karşı tarafın sınırlarını ihlal etme eğilimi taşır.

9. “Ben hep haklı çıkarım.”

Kendi görüşünü mutlak doğru olarak görme eğilimini yansıtır. Eleştiriye kapalı bir yapı söz konusudur.

10. “Kimse beni senin kadar anlamıyor.”

İlk bakışta duygusal bir yakınlık gibi görünse de, aslında karşı tarafı özel hissettirerek bağ kurma ve ardından kontrol etme stratejisidir.