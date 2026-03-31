Haberler
Yaşam
Jeologlar Şu Ana Kadarki En Değerli Hazineyi Bulmuş Olabilir

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 11:00

Arjantin-Şili sınırındaki Filo del Sol bakır yatağı, beklenenden beş kat fazla değerli metal içeriyor. Ancak yüksek rakım ve zorlu iklim, çıkarılmasını hem riskli hem de zor hale getiriyor.

Arjantin ve Şili sınırında yer alan Filo del Sol bakır yatağı, yapılan ilk incelemelere göre beklenenden beş kat fazla bakır, altın ve gümüş içeriyor.

Lundin Mining ve BHP tarafından yürütülen araştırmalar, 400 ek sondaj kuyusundan elde edilen verilerle yatağın potansiyelini ortaya koydu. Uzmanlar, buranın dünyanın en büyük açık ocak bakır projelerinden biri olabileceğini belirtiyor.

Bölge, And Dağları’nın 5.000 metre civarındaki yüksek rakımı ve sert iklimi nedeniyle maden çalışmaları açısından büyük zorluklar barındırıyor.

İşçiler yüksek irtifa hastalığı riskiyle karşı karşıya kalıyor, ekipman taşımak ve operasyonları yürütmek ciddi lojistik sorunlar yaratıyor. Ayrıca bölgedeki hassas ekosistem ve yeraltı sularının korunması, çevreciler için kritik bir endişe kaynağı. Arjantin’in Glaciar Yasası, buzulların ve tatlı su kaynaklarının korunmasını hedefliyor; fakat bazı şirketler bu yasayı ihlal etmekle suçlanıyor.

Filo del Sol, sadece bakır değil, aynı zamanda altın ve gümüş rezervleriyle de birçok endüstri için kritik öneme sahip. Bu maden, yeşil enerji devrimi, telekomünikasyon ve uzay sanayisi gibi alanlarda ihtiyaç duyulan değerli metalleri sağlayabilir. Bununla birlikte uzmanlar, bu kaynaklara ulaşırken çevresel etkilerin ve su kullanımının dikkatle yönetilmesi gerektiğini vurguluyor.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
