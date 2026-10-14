Caddenin Bir Tarafı Başka, Bir Tarafı Başka Şehir: İftar Vakitleri Bile Farklı

İş yeri Çiçekdağı'nda, evi Yerköy'de olan 62 yaşındaki Cengiz Öztürk, bazı evlerin yarısının bir ilde, yarısının diğer ilde kaldığını söylüyor. Cep telefonları yaygınlaşmadan önce aynı evde kimi Yozgat'ın 0354, kimi Kırşehir'in 0386 alan kodunu kullanıyormuş.

Öztürk'e göre resmi işlerde ya da banka işlemlerinde bir sorun yaşanmıyor. Yerköy halkının önemli bir kısmının Çiçekdağı kökenli olduğunu, iki ilçenin ticari ve sosyal hayatta tamamen iç içe geçtiğini anlatıyor.