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Caddenin Bir Tarafı Başka, Bir Tarafı Başka Şehir: İftar Vakitleri Bile Farklı

Caddenin Bir Tarafı Başka, Bir Tarafı Başka Şehir: İftar Vakitleri Bile Farklı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 12:39
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İç Anadolu'da iki ilçe merkezi birbirine öyle yakın ki karşıya geçmek il değiştirmek anlamına geliyor!

Yozgat'a bağlı Yerköy ile Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı arasındaki sınır, sokak ortalarından ve cadde kesişimlerinden geçiyor. Yöre halkı ise bu duruma çoktan alışmış.

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Caddenin bir yanı Yozgat, bir yanı Kırşehir

Caddenin bir yanı Yozgat, bir yanı Kırşehir

Caddenin bir tarafı Yozgat'ın Yerköy Belediyesi'ne, hemen karşısı Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesi'ne bağlı. Bölgede yaşayanlar gün içinde farkında olmadan defalarca il sınırını geçiyor.

Çiçekdağı'nda oturan Ekrem Dinç, Yerköy'de öğle namazını kılıp yürüyerek Çiçekdağı'ndaki evine döndüğünü anlatıyor. Dinç'e göre cenazeler, düğünler ve pazar ortak. Çarşamba günleri Yerköy'de kurulan pazara Çiçekdağı halkı da geliyor.

Aynı evde iki alan kodu

Aynı evde iki alan kodu

İş yeri Çiçekdağı'nda, evi Yerköy'de olan 62 yaşındaki Cengiz Öztürk, bazı evlerin yarısının bir ilde, yarısının diğer ilde kaldığını söylüyor. Cep telefonları yaygınlaşmadan önce aynı evde kimi Yozgat'ın 0354, kimi Kırşehir'in 0386 alan kodunu kullanıyormuş.

Öztürk'e göre resmi işlerde ya da banka işlemlerinde bir sorun yaşanmıyor. Yerköy halkının önemli bir kısmının Çiçekdağı kökenli olduğunu, iki ilçenin ticari ve sosyal hayatta tamamen iç içe geçtiğini anlatıyor.

Ramazan'da iftar 1 dakika farklı

Ramazan'da iftar 1 dakika farklı

İki ilçe arasındaki en ilginç farklardan biri iftar saati. Ramazan ayında iki ilçe arasında 1 dakikalık fark oluşuyor.

Dinç'e göre din görevlileri 'Nerede oturuyorsanız oraya göre iftar yapabilirsiniz' diyor. Ama herkes yine de kendi ilçesinin ezanını bekliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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