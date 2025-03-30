13 Kilo Verdiği Haberleriyle Gündeme Düşen Aşkın Nur Yengi Son Haliyle Kameralara Yakalandı!
13 Kilo Verdiği Haberleriyle Gündeme Düşen Aşkın Nur Yengi Son Haliyle Kameralara Yakalandı!
Yıllardır varlığını sürdürdüğü müzik sektöründe hafızalara kazınan şarkılarıyla varlığını kanıtlayan Aşkın Nur Yengi'yi şimdilerde değişimiyle konuşuyoruz.
Sezen Aksu'nun vokalisti olarak başladığı kariyerinde büyük yol kateden sanatçılarımızdan biri olan, zaman zaman gündem hakkındaki açıklamaları bazen de özel hayatıyla gündeme gelen Aşkın Nur Yengi geçtiğimiz aylarda verdiği kilolarla manşetlere yerleşmişti. Uzun sürenin ardından magazin kameralarına yakalanan ismin son hali dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalancı Bahar, Ay İnanmıyorum, Yabani gibi şarkılarıyla adından bahsettiren Aşkın Nur Yengi'yi Türk pop müziğine olan katkılarıyla yakından tanıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Aşkın Nur Yengi, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti.
@snobmagazin kameralarına yakalanan Aşkın Nur Yengi'nin tarzı ve doğallığı dikkat çekti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın