onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
13 Kilo Verdiği Haberleriyle Gündeme Düşen Aşkın Nur Yengi Son Haliyle Kameralara Yakalandı!

13 Kilo Verdiği Haberleriyle Gündeme Düşen Aşkın Nur Yengi Son Haliyle Kameralara Yakalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.03.2025 - 18:28

Yıllardır varlığını sürdürdüğü müzik sektöründe hafızalara kazınan şarkılarıyla varlığını kanıtlayan Aşkın Nur Yengi'yi şimdilerde değişimiyle konuşuyoruz. 

Sezen Aksu'nun vokalisti olarak başladığı kariyerinde büyük yol kateden sanatçılarımızdan biri olan, zaman zaman gündem hakkındaki açıklamaları bazen de özel hayatıyla gündeme gelen Aşkın Nur Yengi geçtiğimiz aylarda verdiği kilolarla manşetlere yerleşmişti. Uzun sürenin ardından magazin kameralarına yakalanan ismin son hali dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalancı Bahar, Ay İnanmıyorum, Yabani gibi şarkılarıyla adından bahsettiren Aşkın Nur Yengi'yi Türk pop müziğine olan katkılarıyla yakından tanıyoruz.

Yalancı Bahar, Ay İnanmıyorum, Yabani gibi şarkılarıyla adından bahsettiren Aşkın Nur Yengi'yi Türk pop müziğine olan katkılarıyla yakından tanıyoruz.

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve pop müziğin parlayan yıldızı Aşkın Nur Yengi’nin 1990’ların başına işleyen aşk hikayesi, boşanmış olsalar da kızları Nazlı'yla ve devam ettirdikleri dostluklarıyla konuşulmaya devam ediliyor.

Müzik sektörünün en güçlü seslerinden biri olan Aşkın Nur Yengi son zamanlarda verdiği kilolarla ve dikkat çeken sahne kostümleriyle magazin manşetlerine yerleşmeye başlamıştı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Aşkın Nur Yengi, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Aşkın Nur Yengi, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Acının Seyir Defteri” adlı şarkısı için çektiği kliple de adından sıkça söz ettiren Yengi, 4 ay süren spor programı ve aralıklı oruç yöntemiyle tam 13 kilo verdiğini açıklamıştı. 65 kilodan 52 kiloya düşen şarkıcının son hali göz kamaştırdı!

@snobmagazin kameralarına yakalanan Aşkın Nur Yengi'nin tarzı ve doğallığı dikkat çekti!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın