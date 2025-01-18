Gezegen Geçidi Ne Zaman, Hangi Gezegenler Hizalanacak? 6 Gezegen Hizalanacak Türkiye'den de Görünecek!
Gezegen Geçidi Ne Zaman, Hangi Gezegenler Hizalanacak? 6 Gezegen Hizalanacak Türkiye'den de Görünecek!
Ocak ayının en heyecan verici gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Gözle görülebilecek bu büyüleyici astronomik olayda altı gezegen sıralanacak ve gökyüzünde yay gibi bir şekil oluşturacak. Uzmanların 'gezegen geçidi' olarak adlandırdığı gökyüzü olayı, nadir görülen bir çoklu gezegen dönemine işaret ediyor. Peki, 6 gezegenin hizalandığı gezegen geçidi ne zaman gerçekleşecek? Hangi gezegenler hizalanacak? Türkiye'den izlenebilecek mi, nasıl?
İşte, detaylar...
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Gökyüzünde nadir görülen eşsiz bir manzara bizi bekliyor: "Gezegen geçidi" için geri sayım başladı!
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Hangi 6 Gezegen Hizalanacak? Hangileri Gözle Görülecek?
Peki, Gezegen Hizalanması (Geçidi) Ne Zaman Gerçekleşecek?
Gezegen Geçidi Nasıl İzlenir?
Gezegen Dizilimleri Neden Olur? Gezegenler Gerçekten Hizalanıyor mu?
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Gezegenler Ne Zaman Tekrar Hizalanacaklar?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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