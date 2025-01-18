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Gezegen Geçidi Ne Zaman, Hangi Gezegenler Hizalanacak? 6 Gezegen Hizalanacak Türkiye'den de Görünecek!

Gezegen Geçidi Ne Zaman, Hangi Gezegenler Hizalanacak? 6 Gezegen Hizalanacak Türkiye'den de Görünecek!

Uzay
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.01.2025 - 10:39

Ocak ayının en heyecan verici gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Gözle görülebilecek bu büyüleyici astronomik olayda altı gezegen sıralanacak ve gökyüzünde yay gibi bir şekil oluşturacak. Uzmanların 'gezegen geçidi' olarak adlandırdığı gökyüzü olayı, nadir görülen bir çoklu gezegen dönemine işaret ediyor. Peki, 6 gezegenin hizalandığı gezegen geçidi ne zaman gerçekleşecek? Hangi gezegenler hizalanacak? Türkiye'den izlenebilecek mi, nasıl? 

İşte, detaylar...

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Gökyüzünde nadir görülen eşsiz bir manzara bizi bekliyor: "Gezegen geçidi" için geri sayım başladı!

Gökyüzünde nadir görülen eşsiz bir manzara bizi bekliyor: "Gezegen geçidi" için geri sayım başladı!

Altı gezegen gökyüzünde bir yay oluşturacak. Ocak ayının sonunda başlayacak görsel şölen Şubat ayına dek devam edecek. Peki, gezegen geçidi gözle görülebilecek mi? Hangi gezegenler hizalanacak? 

Gelin öğrenelim 👇

Hangi 6 Gezegen Hizalanacak? Hangileri Gözle Görülecek?

Hangi 6 Gezegen Hizalanacak? Hangileri Gözle Görülecek?

Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Satürn ve Venüs gökyüzünde bir yay oluşturacak. Yaklaşık dört hafta boyunca dünyanın farklı yerlerinden görülebilecek olan bu nadir olay, çıplak gözle görülebilecek. Ancak gözlerimiz sadece Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn'ü görebilecek.

Peki, Gezegen Hizalanması (Geçidi) Ne Zaman Gerçekleşecek?

Peki, Gezegen Hizalanması (Geçidi) Ne Zaman Gerçekleşecek?

Gezegenlerin kavuşumu ile başlayan süreç, 17 ila 18 Ocak tarihleri arasında başlıyor. Bu tarihlerde Venüs ile Satürn gün batımının ardından kendilerini göstermeye başlıyor. 25 Ocak'a kadar olan süreçte ise sırası ile Jüpiter ve Mars da parlak birer yıldız gibi gökyüzünde görülecek. Mars'ın adıyla (Kızıl Gezegen) özdeşleşen kırmızı rengi de ortaya çıkabilecek. 

Tarih 25 Ocak olduğunda Uranüs ve Neptün'de yay şeklinde yerini alacak. Ancak bu hizalama olayında sönük kalacak. Ve gözle görülemeyecek. Şubat ayında dek sürecek bu büyüleyici olayda zaman zaman bazı gezegenler daha belirgin hale gelecek bazıları sönükleşecek.

Gezegen Geçidi Nasıl İzlenir?

Gezegen Geçidi Nasıl İzlenir?

Altı gezegeni birden gözlemlemek için teleskop gibi yüksek güçlü bir görüntüleme cihazına ihtiyacınız olacak. Çıplak gözle gözlem yapacaksanız, güneydoğudan güneybatıya doğru gökyüzüne bakın. Neptün ve Uranüs olmasa da Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn'ü görebilirsiniz.

Gezegen Dizilimleri Neden Olur? Gezegenler Gerçekten Hizalanıyor mu?

Gezegen Dizilimleri Neden Olur? Gezegenler Gerçekten Hizalanıyor mu?

Bildiğiniz gibi Güneş sisteminde yer alan tüm gezegenler Güneş'in etrafında farklı mesafelerde ve hızlarda dönerler. Bu sayede Dünya'daki gökyüzümüzde hareket ederler. Bu hareket sırasında aralarındaki mesafeler nedeniyle bazen yolları kesişmiş gibi görünürler ve bu durum hizalanmaya ya da kavuşmaya yol açar. 

Elbette bu uzayda mükemmel bir düz çizgi çizdikleri anlamına gelmez. Aslında, Dünya'daki bakış açımıza göre gökyüzünde birden fazla gezegenin birbirine yakın göründüğü bir göksel meydana gelir.

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Gezegenler Ne Zaman Tekrar Hizalanacaklar?

Gezegenler Ne Zaman Tekrar Hizalanacaklar?

Gezegensel hizalanma 5 ila 7 gezegen içeren bir göksel olaydır ve 2025 yılında geçtiğimiz yıllara göre daha fazla gerçekleşecek. 

  • 15 Nisan 2025'te Neptün, Merkür, Satürn ve Venüs hizalanacak. 

  • 11 Ağustos 2025'te Merkür, Jüpiter, Venüs, Uranüs, Neptün ve Satürn hizalanacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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