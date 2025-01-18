Gezegen Geçidi Ne Zaman, Hangi Gezegenler Hizalanacak? 6 Gezegen Hizalanacak Türkiye'den de Görünecek!

Gezegenlerin kavuşumu ile başlayan süreç, 17 ila 18 Ocak tarihleri arasında başlıyor. Bu tarihlerde Venüs ile Satürn gün batımının ardından kendilerini göstermeye başlıyor. 25 Ocak'a kadar olan süreçte ise sırası ile Jüpiter ve Mars da parlak birer yıldız gibi gökyüzünde görülecek. Mars'ın adıyla (Kızıl Gezegen) özdeşleşen kırmızı rengi de ortaya çıkabilecek.

Tarih 25 Ocak olduğunda Uranüs ve Neptün'de yay şeklinde yerini alacak. Ancak bu hizalama olayında sönük kalacak. Ve gözle görülemeyecek. Şubat ayında dek sürecek bu büyüleyici olayda zaman zaman bazı gezegenler daha belirgin hale gelecek bazıları sönükleşecek.