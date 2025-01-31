Kaçak Maden Ocağında Yakılarak Öldürülen Afgan İşçinin Katilleri 2 Yıl Sonra Tahliye Olacak
Kaçak Maden Ocağında Yakılarak Öldürülen Afgan İşçinin Katilleri 2 Yıl Sonra Tahliye Olacak
10 Kasım 2023'te Zonguldak'ta bir maden ocağında çalışan Afgan işçi Vezir Mohammed Nourtani'nin cani şekilde katledilmesi gündeme gelmişti. Sema Kızılarslan'ın haberine göre sanıkların iki yıl yattıktan sonra tahliye olma ihtimalleri oldukça yüksek.
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2023 yılının Kasım ayınca Zonguldak'ın Kırat Mahallesi'nde yoldan geçenler ormanda yanmış bir ceset görüp ihbarda bulundu. Benzin dökülerek yakıldığı tespit edilen ceset kaçak maden ocağında çalışan n kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistanlı 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani'ye aitti.
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Koç Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Bölümü'nün hazırladığı son otopsi raporuna göre Afgan göçmen benzinle yakılırken nefes alıyordu.
Sema Kızılarslan'ın aktardığına göre Nourtani’nin davasında mütalaa verildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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