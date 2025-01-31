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Kaçak Maden Ocağında Yakılarak Öldürülen Afgan İşçinin Katilleri 2 Yıl Sonra Tahliye Olacak

Kaçak Maden Ocağında Yakılarak Öldürülen Afgan İşçinin Katilleri 2 Yıl Sonra Tahliye Olacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.01.2025 - 11:16

10 Kasım 2023'te Zonguldak'ta bir maden ocağında çalışan Afgan işçi Vezir Mohammed Nourtani'nin cani şekilde katledilmesi gündeme gelmişti. Sema Kızılarslan'ın haberine göre sanıkların iki yıl yattıktan sonra tahliye olma ihtimalleri oldukça yüksek.

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2023 yılının Kasım ayınca Zonguldak'ın Kırat Mahallesi'nde yoldan geçenler ormanda yanmış bir ceset görüp ihbarda bulundu. Benzin dökülerek yakıldığı tespit edilen ceset kaçak maden ocağında çalışan n kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistanlı 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani'ye aitti.

2023 yılının Kasım ayınca Zonguldak'ın Kırat Mahallesi'nde yoldan geçenler ormanda yanmış bir ceset görüp ihbarda bulundu. Benzin dökülerek yakıldığı tespit edilen ceset kaçak maden ocağında çalışan n kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistanlı 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani'ye aitti.

Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Nourtani, kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonrası baygınlık geçirmişti.

Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52), kaçak çalıştırılan Vezir Mohammed Nourtani'yi kaçak olarak işlettikleri maden ocağı kapatılır diye hastaneye götürmemeye karar verdi.

Koç Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Bölümü'nün hazırladığı son otopsi raporuna göre Afgan göçmen benzinle yakılırken nefes alıyordu.

Koç Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Bölümü'nün hazırladığı son otopsi raporuna göre Afgan göçmen benzinle yakılırken nefes alıyordu.

Otopsi raporunda Afgan maden işçisinin sol böbreğinin olmadığı da tespit edildi.

Olayla ilgili soru işaretlerinden biri de Nourtani'nin yakılmadan önce böbreğinin çalınıp çalınmadığı.

Sema Kızılarslan'ın aktardığına göre Nourtani’nin davasında mütalaa verildi.

Sema Kızılarslan'ın aktardığına göre Nourtani’nin davasında mütalaa verildi.

Sanıkların “iş kazası” olmuş gibi “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme bu yönde karar verirse sanıklar 2 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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