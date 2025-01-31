Antep Fıstığında Kanserojen Madde Tespit Edildi: Yunanistan, Antep Fıstıklarını Geri Gönderdi
Antep Fıstığında Kanserojen Madde Tespit Edildi: Yunanistan, Antep Fıstıklarını Geri Gönderdi
Avrupa Birliği Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) verilerine göre; Türkiye’den giden Antep fıstıkları Yunanistan tarafından geri gönderildi. Nedeni ise Antep fıstıklarında Aflatoksin B1 seviyesinin izin verilen miktarın yaklaşık 3 katı olduğu tespit edildi. Yani antep fıstıklarında yüksek miktarda kanserojen madde tespit edildi.
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AB Komisyonu Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) 2024 yılında Türkiye’den ihraç edilen gıdaların 487’sinde 94 farklı yasaklı madde veya aşırı dozda kullanımı tespit edilmişti.
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Sisteme yeni girilen verilere göre, Yunanistan'da yetkililer tarafından sınır kontrollerinde yapılan analizlerde, Türkiye’den gelen Antep fıstıklarında Aflatoksin B1 seviyesinin izin verilen miktarın yaklaşık 3 katı olduğu tespit etti.
Sputnik'in haberine göre; Aflatoksin B1 için izin verilen üst limit 8 mikrogram/kilogram iken, analizlerde tespit edilen değer 25.7 [5.9] mikrogram/kilogram olarak ölçüldü. Toplam aflatoksin miktarı için belirlenen sınır 10 mikrogram/kilogram iken, test sonuçlarına göre bu miktarın 49.7 [8.4] mikrogram/kilogram seviyesine ulaştığı bildirildi.
Aspergillus flavus denilen bir mantarın zararlı bileşeni olarak tanımlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından insanlar ve hayvanlar için çok ciddi bir kanserojen olduğu ortaya çıkarılmış bir madde. En çok bulunduğu maddeler; yer fıstığı, pamuk, soya.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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