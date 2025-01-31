Cilt Bakımı, Protez Tırnak, Makyaj, Epilasyon… Güzellik Salonlarının 2025 Yılı Fiyat Tarifesi Belli Oldu
Cilt Bakımı, Protez Tırnak, Makyaj, Epilasyon… Güzellik Salonlarının 2025 Yılı Fiyat Tarifesi Belli Oldu
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/2...
2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yapılan artışlar ve genel giderlerin netleşmesinin ardından Türkiye genelinde güzellik salonlarında uygulanan yeni fiyat tarifesi de belirlendi.
Yapılan zamlar hakkında Milliyet’e açıklama yapan İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal “Maalesef yüksek bir zam oldu. Kiraların ciddi artışı, maaşların artışı, asgari ücretin artışıyla birlikte biz zammı yüzde 60 olarak belirledik” dedi.
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Türkiye genelinde güzellik salonlarının 2025 itibarıyla uyguladığı yeni fiyat tarife listesi açıklandı.
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Yeni fiyat listesi hakkında Milliyet’e açıklama yapan İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal “Eski tarifenin üstüne yapılan zammın gerekçesi bizde açık ve nettir. Personel maaşlarının artışı, kiraların artışı gibi... Bunun her türlü etkeni var. Keşke fiyatlar hiç artmasaydı” dedi.
İşte 2025 yılı güzellik salonları fiyat tarifesi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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