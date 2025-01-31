Hastanelerde Fahiş Fiyata Son! Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor
Hastanelerde Fahiş Fiyata Son! Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor
Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, özel hastaneler için kalite standartlarını belirliyor. TÜSKA akreditasyonu mecburi olacak, fiyatlar SGK’ya göre belirlenecek, hastaneler kendi kendilerine ücretler belirleyemeyecek ve denetimler sıkılaşacak.
İşte Resmi Gazete’de özel hastanelerle ilgili yayımlanan yönetmeliğin detayları…
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İstanbul’da, bebek acil hastaların önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilmesi ile ortaya çıkan skandaldan sonra bir süredir Sağlık Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.
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Yeni yönetmelik, etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere; özel hastanelerin hizmet, teknoloji, tesis, personel standartları ve denetim süreçlerini yeniden belirliyor. Buna göre özel hastaneler, ruhsatlandırıldıkları tarihten itibaren en geç üç yıl içinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alacak.
Alamayan hastanelerde, hastaların görebileceği şekilde ‘Bu hastanenin TÜSKA akreditasyon belgesi yoktur’ ibareli bilgilendirme tabelası asılacak.
Sağlık hizmet sunumu için yatak ile kadrolar devir konusu olamayacak ve yüz kızartıcı suç işleyen hastane açamayacak.
Fiyatlar SGK’nın SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) fiyatlarına göre belirlenecek, fark ücreti dışında vatandaşlardan ücret alınamayacak.
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Rutin denetimlere ek olarak kalite akreditasyonu istenecek. Özel hastanelerde tıbbi ihtiyaç denetimi yapılaca ve vatandaştan memnuniyet bildirimi alınacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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