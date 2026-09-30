Adıyaman'da Arpa Sapından Üretilen Malzeme New York'ta Sergileniyor

Birnur Temel Birtane, projeyi 'toprağın bilgisini, kadının emeğini ve yerel üretim kültürünü görünür kılan bir dönüşüm hikâyesi' olarak tanımlıyor. UNDP Türkiye'den Ceyda Alpay ise projenin döngüsel ekonomi, kadınların ekonomik güçlenmesi ve deprem bölgesinde yerel kalkınma hedeflerini bir arada gözettiğini söylüyor. Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi ise şirketin ham maddelerinden ikisini topraktan aldığını hatırlatıp arpa saplarına atık olarak değil, yeniden değer üretebilecek bir kaynak olarak baktıklarını belirtiyor.