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Kızılcık Şerbeti'nde Bu Sorular Hala Cevapsız! Şerbo'da Havada Kalan Olayları Derledik

Kızılcık Şerbeti'nde Bu Sorular Hala Cevapsız! Şerbo'da Havada Kalan Olayları Derledik

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2026 - 12:15
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu için geri sayım sürerken dizide hala yanıtını bulmayan pek çok soru var. Sezonlar boyunca yaşanan ölümlerden gizli ilişkilere, üzeri kapanan hesaplaşmalardan akıbeti merak edilen karakterlere kadar bazı hikayeler seyircinin kafasını kurcalamaya devam ediyor. Yeni sezon başlamadan Kızılcık Şerbeti'nde cevabı hala merak edilen olayları bir araya getirdik.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti geri dönüyor ama eski defterlerin hepsi kapanmış değil!

Kızılcık Şerbeti geri dönüyor ama eski defterlerin hepsi kapanmış değil!

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesinde seyircinin yanıt beklediği birçok olay bulunuyor. Özellikle Pembe'nin ölümüyle ilgili detaylardan gizli ilişkilere kadar senaryoda yeniden gündeme gelmesi beklenen konuları derledik.

Giray ve üvey annesi Heves'in yasak ilişkisi karakterlerin aniden diziden çıkarılmasıyla havada kaldı. Doğa bu olayı asla öğrenmedi.

Giray ve üvey annesi Heves'in yasak ilişkisi karakterlerin aniden diziden çıkarılmasıyla havada kaldı. Doğa bu olayı asla öğrenmedi.

Seyirci, Pembe'nin Işıl tarafından öldürülmesi olayının sürekli patlamasını beklese de bu olay unutuldu gitti.

Seyirci, Pembe'nin Işıl tarafından öldürülmesi olayının sürekli patlamasını beklese de bu olay unutuldu gitti.

Görkem'in Nursema ve Firaz ilişkisini planlaması 3. sezonun en önemli olaylarından gibi görünse de sonrasında unutulan hikayelerden oldu.

Görkem'in Nursema ve Firaz ilişkisini planlaması 3. sezonun en önemli olaylarından gibi görünse de sonrasında unutulan hikayelerden oldu.

Cemo'nun babasının kim olduğu 4. sezonda ortaya çıkmadı. 5. sezondaki oyuncu ve senaryo değişiklikleriyle ortaya çıkacak gibi durmuyor.

Cemo'nun babasının kim olduğu 4. sezonda ortaya çıkmadı. 5. sezondaki oyuncu ve senaryo değişiklikleriyle ortaya çıkacak gibi durmuyor.
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Mustafa'nın Meri'ye iftira atması daha sahne içindeyken örtbas edildi. Meri karakteri aklanamadan diziden çıktı.

Mustafa'nın Meri'ye iftira atması daha sahne içindeyken örtbas edildi. Meri karakteri aklanamadan diziden çıktı.

Asude'nin gizemli abisi 2 sezondur ha geldi ha gelecek diye beklense de bir türlü beklenen olmadı. 5. sezonda da kendisini göremeyecek gibiyiz.

Asude'nin gizemli abisi 2 sezondur ha geldi ha gelecek diye beklense de bir türlü beklenen olmadı. 5. sezonda da kendisini göremeyecek gibiyiz.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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