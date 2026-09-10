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Show TV'nin Yeni Dizisi Kızılcık Şerbeti'ni Sollayacak: Sevdan Bir Ateş'in İlk Bölümü Ekrana Kilitledi!

Show TV'nin Yeni Dizisi Kızılcık Şerbeti'ni Sollayacak: Sevdan Bir Ateş'in İlk Bölümü Ekrana Kilitledi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2026 - 10:38
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Show TV’nin yeni sezon dizilerinden Sevdan Bir Ateş, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan dizi, daha ilk bölümden yarım kalmış bir aşkın yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesi üzerine kurulu hikayesiyle dikkat çekti. Murat Ünalmış’ın hayat verdiği Mirza Kozaklı ile Özge Özacar’ın canlandırdığı Leyla Kızılırmak’ın hikayesi izleyenleri etkilemeyi başardı.

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Show TV'nin iddialı dizisi Sevdan Bir Ateş ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Show TV'nin iddialı dizisi Sevdan Bir Ateş ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Dizide Murat Ünalmış’ın hayat verdiği Mirza Kozaklı ile Özge Özacar’ın canlandırdığı Leyla Kızılırmak’ın düğünü, Leyla’nın nikahtan kısa süre önce ortadan kaybolmasıyla yarım kalıyor. Aradan geçen yedi yılın ardından Mirza, bambaşka bir hayat kurmaya hazırlanırken kendisini hem geçmişinin hem de Leyla’nın sakladığı sırların içinde buluyor.

Hikayenin Halep’ten Kapadokya’ya uzanan ilk bölümü, özellikle Leyla ile Mirza’nın yıllar sonra karşılaşması ve Leyla’nın yanındaki küçük Hüma’nın kimliği üzerinden ilerledi.

Hikayenin Halep’ten Kapadokya’ya uzanan ilk bölümü, özellikle Leyla ile Mirza’nın yıllar sonra karşılaşması ve Leyla’nın yanındaki küçük Hüma’nın kimliği üzerinden ilerledi.

Kapadokya’nın doğal ve tarihî atmosferinin yoğun şekilde kullanıldığı yapımda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı ve Yeşim Gül gibi isimlerin de yer aldığı geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor. İlk bölümün yayınlanmasıyla birlikte dizinin hikayesi, oyuncu seçimleri, Mirza ile Leyla arasındaki uyum ve Kapadokya görüntüleri sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Bazı izleyiciler dizinin dramatik yapısını ve görsel dünyasını öne çıkarırken, bazıları ise hikâyenin ilerleyen bölümlerde nasıl şekilleneceğini merak etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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