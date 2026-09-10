Show TV'nin Yeni Dizisi Kızılcık Şerbeti'ni Sollayacak: Sevdan Bir Ateş'in İlk Bölümü Ekrana Kilitledi!
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Show TV’nin yeni sezon dizilerinden Sevdan Bir Ateş, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan dizi, daha ilk bölümden yarım kalmış bir aşkın yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesi üzerine kurulu hikayesiyle dikkat çekti. Murat Ünalmış’ın hayat verdiği Mirza Kozaklı ile Özge Özacar’ın canlandırdığı Leyla Kızılırmak’ın hikayesi izleyenleri etkilemeyi başardı.
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Show TV'nin iddialı dizisi Sevdan Bir Ateş ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
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Hikayenin Halep’ten Kapadokya’ya uzanan ilk bölümü, özellikle Leyla ile Mirza’nın yıllar sonra karşılaşması ve Leyla’nın yanındaki küçük Hüma’nın kimliği üzerinden ilerledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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