article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef'te Ortam Gerildi: Bahar'a Sesini Yükselten Eyyüp Can'ın Tavrı Tepki Çekti

MasterChef'te Ortam Gerildi: Bahar'a Sesini Yükselten Eyyüp Can'ın Tavrı Tepki Çekti

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2026 - 07:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

MasterChef Türkiye 2026'nın en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Eyyüp Can, bu kez Bahar'la olan tartışmasıyla eleştirildi. Girdiği tartışmalar sebebiyle eleştirilere maruz kalan Eyyüp Can'ın Bahar'a yenildikten sonra sesini yükseltmesi sosyal medyada tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Türkiye'de ipler bir kez daha gerildi.

MasterChef Türkiye'de ipler bir kez daha gerildi.

Programın sivri dilli isimlerinden Eyyüp Can, Bahar'a kaybettiği oyunun ardından sesini yükseltince ortam gerildi. Bahar'ın 'Bıçak tutmayı bilmiyor' diye eleştirmesinin ardından, 'Ona bir şey demiyorum, onun üstüne fazla gittim birazcık' demesine rağmen sözü alan Eyyüp Can, 'Kendi inciği kesemedi. Ben aldım elinden kestim.' dedikten sonra elini masaya vurarak 'İnşallah bir dahaki hafta aynı takımda oluruz, inşallah et gelir, ben de hiçbirinize yardım etmem.' dedi.

👇

Ortam gerilmeye böyle başlasa da "İki tane üniversite okumuş, boşa okumuş" demesiyle Bahar'ın da tepkisi arttı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın