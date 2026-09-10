MasterChef'te Ortam Gerildi: Bahar'a Sesini Yükselten Eyyüp Can'ın Tavrı Tepki Çekti
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MasterChef Türkiye 2026'nın en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Eyyüp Can, bu kez Bahar'la olan tartışmasıyla eleştirildi. Girdiği tartışmalar sebebiyle eleştirilere maruz kalan Eyyüp Can'ın Bahar'a yenildikten sonra sesini yükseltmesi sosyal medyada tepki çekti.
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MasterChef Türkiye'de ipler bir kez daha gerildi.
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Ortam gerilmeye böyle başlasa da "İki tane üniversite okumuş, boşa okumuş" demesiyle Bahar'ın da tepkisi arttı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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