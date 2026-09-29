Kızılcık Şerbeti'nde Kalan Servet Pandur, Diziden Ayrılan Nursema ve Firaz'la Buluştu
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Ceren Karakoç ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, dizide Asude'yi canlandıran Servet Pandur'la bir araya geldi. Ekranda anne, oğul ve gelini oynayan üç isim, dizideki ayrılığın ardından da bağlarını koparmadı.
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Servet Pandur, diziden ayrılan oğlu Firaz ve gelini Nursema'yla bir araya geldiği anları Instagram'dan paylaştı.
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Ceren Karakoç'un diziden çıkarılmasına da benzer bir buluşma paylaşımının neden olduğu iddia edilmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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