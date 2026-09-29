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Kızılcık Şerbeti'nde Kalan Servet Pandur, Diziden Ayrılan Nursema ve Firaz'la Buluştu

Kızılcık Şerbeti'nde Kalan Servet Pandur, Diziden Ayrılan Nursema ve Firaz'la Buluştu

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 14:33
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Ceren Karakoç ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, dizide Asude'yi canlandıran Servet Pandur'la bir araya geldi. Ekranda anne, oğul ve gelini oynayan üç isim, dizideki ayrılığın ardından da bağlarını koparmadı.

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Servet Pandur, diziden ayrılan oğlu Firaz ve gelini Nursema'yla bir araya geldiği anları Instagram'dan paylaştı.

Servet Pandur, diziden ayrılan oğlu Firaz ve gelini Nursema'yla bir araya geldiği anları Instagram'dan paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'ne 3. sezonda Asude karakteriyle dahil olan Servet Pandur, Show TV'nin fenomen dizisinin 5. sezonunda da rolüne devam ediyor. Deneyimli oyuncu, dizide oğlu Firaz'ı canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve gelini Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç'la buluştu.

Üç oyuncunun bir arada olduğu kareler kısa sürede ilgi gördü. Karakoç ve Yüzgüleç artık dizinin kadrosunda yer almazken Servet Pandur'un eski rol arkadaşlarıyla buluşmayı saklamadan paylaşması dikkat çekti.

Ceren Karakoç'un diziden çıkarılmasına da benzer bir buluşma paylaşımının neden olduğu iddia edilmişti.

Ceren Karakoç'un diziden çıkarılmasına da benzer bir buluşma paylaşımının neden olduğu iddia edilmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden beri Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, yeni sezon öncesinde kadroya veda etmişti. Sitemkâr bir veda paylaşımı yapan oyuncunun ayrılık nedeni uzun süre merak edildi.

Müge Dağıstanlı'nın Elele'deki köşesinde öne sürdüğü iddiaya göre Karakoç, 9 Temmuz'da dizinin eski oyuncuları Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak ve Özge Özacar'la bir araya gelmiş, fotoğrafı 'Dostlar' notuyla paylaşmıştı. Dağıstanlı, bu paylaşımın ardından Nursema karakteri için trafik kazasında ölüm senaryosu yazıldığını ileri sürmüştü.

Üstelik Armağan Çağlayan da Ceren Karakoç'un diziden çıkarılmasına tepki gösteren isimler arasında yer almıştı. Bu nedenle kadroda kalan bir oyuncunun ayrılan isimlerle paylaşım yapması, seyircilerin gözünden kaçmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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