article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Belçika - Türkiye Maçı Öncesi Muhtemel 11'ler Belli Oldu: Orkun Kökçü Kadroda Yok

Belçika - Türkiye Maçı Öncesi Muhtemel 11'ler Belli Oldu: Orkun Kökçü Kadroda Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 19:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçı için Belçika deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel ilk 11'leri de belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milliler ilk puan için sahada.

Milliler ilk puan için sahada.

Karşılaşma Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi tarafından yönetilecek. Grubun diğer maçında Fransa ile İtalya Paris'te karşı karşıya gelecek. A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda, Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı bulunuyor, A Milli Takım ise henüz puanla tanışamadı. Türkiye ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi. Milliler gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı.

Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı. İtalya ile Bursa'da oynanan müsabakanın ardından ayak parmağındaki ağrısı artan milli futbolcunun kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ile Al Hilal'de futbol hayatını sürdüren Yusuf Akçiçek ise A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi. Fransa ile oynanan grup maçında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle İtalya karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır da cezasının sona ermesinin ardından Belçika karşısında kalede görev yapabilecek.

Belçika'nın başında Van Bommel var.

Belçika'nın başında Van Bommel var.

Dünya Kupası'nın ardından Belçika'da teknik direktörlük görevine getirilen Mark van Bommel, takımının başında üçüncü maçına çıkacak. Türkiye ile Belçika 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar oynanan maçlarda 3'er galibiyet aldı, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. A Milli Takım'ın 17 golüne Belçika 18 golle karşılık verdi. 

Belçika'nın muhtemel 11'i Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Godts, Lukebakio ve De Ketelaere olarak açıklandı.

 Türkiye'nin muhtemel 11'i ise Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Yunus ve Barış Alper.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın