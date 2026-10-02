Belçika - Türkiye Maçı Öncesi Muhtemel 11'ler Belli Oldu: Orkun Kökçü Kadroda Yok
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçı için Belçika deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel ilk 11'leri de belli oldu.
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Milliler ilk puan için sahada.
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Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı.
Belçika'nın başında Van Bommel var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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