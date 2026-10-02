Belçika - Türkiye Maçı Öncesi Muhtemel 11'ler Belli Oldu: Orkun Kökçü Kadroda Yok

Karşılaşma Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi tarafından yönetilecek. Grubun diğer maçında Fransa ile İtalya Paris'te karşı karşıya gelecek. A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda, Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı bulunuyor, A Milli Takım ise henüz puanla tanışamadı. Türkiye ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi. Milliler gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.