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Onedio ve Passo’dan Eğlence Dünyasına Yepyeni Bir Soluk: EtkinliO!

Onedio ve Passo’dan Eğlence Dünyasına Yepyeni Bir Soluk: EtkinliO!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
29.09.2026 - 14:32
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Türkiye’nin önde gelen dijital içerik platformu Onedio ile “Bir şeyler mi yapsak?” sorusuna geniş etkinlik ağıyla cevap veren biletleme platformu Passo, dev bir iş birliğine imza attı! Bu yeni iş birliği ile, etkinlikler tüm detayları ile Onedio dünyasına da taşınıyor!

Bir başka deyişle, Passo ile hayatını rutinden çıkarmak isteyen kullanıcılar hangi etkinliklerin kendilerine uygun olduğunu Onedio’da tek tıkta öğreniyor!

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Onedio ile Passo, içerik ve bilet deneyimi konusunda güçlerini birleştirdi!

Onedio ile Passo, içerik ve bilet deneyimi konusunda güçlerini birleştirdi!

İş birliği sayesinde, kullanıcılar Onedio’da Passo'ya özel olarak hazırlanan konser, festival, tiyatro ya da stand-up içeriklerini okurken etkinlik ilgilerini çekerse doğrudan Passo’ya yönlendirilerek bileti saniyeler içinde alabiliyor. Bu sayede 'Bileti nereden alabilirim?' diye ayrı bir sekme açılmasına gerek kalmıyor.

EtkinliO’da yalnızca içerik iş birliği de bulunmuyor. Onedio video ekibi, Passo iş birliği ile etkinliklere giderek orada röportaj yapıyor, konserin unutulmaz anlarını kaydediyor. Sonrasında ise sosyal medyada kullanıcıların da yorum yaparak katılabileceği içeriklere dönüştürerek yayınlıyor. Kim bilir, belki de bir sonraki etkinlikte röportaj yapılacak kişilerden biri de şu an bu yazıyı okuyordur!

Bu yalnızca Onedio'dan Passo'ya uzanan tek yönlü bir iş birliği de değil. Kullanıcılar Passo platformunda etkinliklere göz atarken Onedio’nun o etkinliğe özel hazırladığı eğlenceli içeriklerle karşılaşıp hafta sonu rotasını çok daha rahat çizebilecek.

EtkinliO içeriklerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz!

Bu iş birliği, karar verme ve bilet alma süresini minimuma indirirken eğlenceyi maksimuma çıkarmayı amaçlıyor!

Bu iş birliği, karar verme ve bilet alma süresini minimuma indirirken eğlenceyi maksimuma çıkarmayı amaçlıyor!

Etkinlik araştırma aşaması ile satın alma adımı tek bir akışta birleştiği için süreç oldukça pratik oluyor. 

Hem Onedio uygulamasında hem de Passo uygulaması içerisinde ortak alanda kullanıcılar hangi etkinliğe gitmeleri gerektiğini Onedio testleri ve içerikleri ile keşfedebiliyor, özel etkinliklerden anında haberdar olabiliyor.

Ayrıca Onedio içerisinde yer alan takvim özelliği sayesinde kullanıcılar Passo’daki etkinliklere bir bütün olarak göz atabiliyor. Anlayacağınız yıl boyunca sürecek olan iş birliği ile eğlence hem dijitalde hem de fiziki alanda eş zamanlı yaşanıyor!

Böylece plan yapmak çok daha akıcı bir hale geliyor. 'Planın Onedio’dan, biletin Passo’dan' diyerek başlatılan bu yeni iş birliği ile hayat gerçekten de rutinden çıkıyor!

Sen de EtkinliO Dünyasını Keşfet!

Sen de EtkinliO Dünyasını Keşfet!
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