Onedio ve Passo’dan Eğlence Dünyasına Yepyeni Bir Soluk: EtkinliO!

İş birliği sayesinde, kullanıcılar Onedio’da Passo'ya özel olarak hazırlanan konser, festival, tiyatro ya da stand-up içeriklerini okurken etkinlik ilgilerini çekerse doğrudan Passo’ya yönlendirilerek bileti saniyeler içinde alabiliyor. Bu sayede 'Bileti nereden alabilirim?' diye ayrı bir sekme açılmasına gerek kalmıyor.

EtkinliO’da yalnızca içerik iş birliği de bulunmuyor. Onedio video ekibi, Passo iş birliği ile etkinliklere giderek orada röportaj yapıyor, konserin unutulmaz anlarını kaydediyor. Sonrasında ise sosyal medyada kullanıcıların da yorum yaparak katılabileceği içeriklere dönüştürerek yayınlıyor. Kim bilir, belki de bir sonraki etkinlikte röportaj yapılacak kişilerden biri de şu an bu yazıyı okuyordur!

Bu yalnızca Onedio'dan Passo'ya uzanan tek yönlü bir iş birliği de değil. Kullanıcılar Passo platformunda etkinliklere göz atarken Onedio’nun o etkinliğe özel hazırladığı eğlenceli içeriklerle karşılaşıp hafta sonu rotasını çok daha rahat çizebilecek.

EtkinliO içeriklerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz!