Onedio ve Passo’dan Eğlence Dünyasına Yepyeni Bir Soluk: EtkinliO!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye’nin önde gelen dijital içerik platformu Onedio ile “Bir şeyler mi yapsak?” sorusuna geniş etkinlik ağıyla cevap veren biletleme platformu Passo, dev bir iş birliğine imza attı! Bu yeni iş birliği ile, etkinlikler tüm detayları ile Onedio dünyasına da taşınıyor!
Bir başka deyişle, Passo ile hayatını rutinden çıkarmak isteyen kullanıcılar hangi etkinliklerin kendilerine uygun olduğunu Onedio’da tek tıkta öğreniyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onedio ile Passo, içerik ve bilet deneyimi konusunda güçlerini birleştirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu iş birliği, karar verme ve bilet alma süresini minimuma indirirken eğlenceyi maksimuma çıkarmayı amaçlıyor!
Sen de EtkinliO Dünyasını Keşfet!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın