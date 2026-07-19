En Tükenmiş Hissettiğiniz Anda Evde Yapabileceğiniz 10 Meditasyon
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Bazı günlerde hiçbir şey yapmak istemeyiz, yataktan çıkamayız, telefona bakıp dururuz, güne yeni başlamış olsak bile yorgun hissederiz. Bunların yanı sıra zihnimize de karmaşa hâkim olur. Peki, böyle zamanlarda ne yapabiliriz? Meditasyona başvurarak biraz olsun huzur yakalayabiliriz.
Gelin, birlikte evde yapabileceğiniz meditasyonlara bakalım!
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1. Nefese odaklanma meditasyonu
2. Vücut tarama meditasyonu
3. Mum alevine bakma meditasyonu
4. Şükran meditasyonu
5. Doğa hayali meditasyonu
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6. Olumlu cümle meditasyonu
7. Sessizlik meditasyonu
8. Yavaş nefes sayma meditasyonu
9. Sevgi ve şefkat meditasyonu
10. Müzik eşliğinde meditasyon
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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