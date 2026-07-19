En Tükenmiş Hissettiğiniz Anda Evde Yapabileceğiniz 10 Meditasyon

Her şeyi sessize alın... Birkaç dakika boyunca hiçbir şey yapmadan öylece durun. Ne müzik olsun ne ekran ne de konuşma! Hiçbiri olmadan bulunduğunuz ortamın sesine odaklanın. Evet, ilk başta zor olabilir. Fakat sessizlik bir süre sonra sizi rahatlatacaktır. Çünkü günlük koşuşturmanın ardından zihnin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri sessizliktir.