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En Tükenmiş Hissettiğiniz Anda Evde Yapabileceğiniz 10 Meditasyon

etiket En Tükenmiş Hissettiğiniz Anda Evde Yapabileceğiniz 10 Meditasyon

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 11:01
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Bazı günlerde hiçbir şey yapmak istemeyiz, yataktan çıkamayız, telefona bakıp dururuz, güne yeni başlamış olsak bile yorgun hissederiz. Bunların yanı sıra zihnimize de karmaşa hâkim olur. Peki, böyle zamanlarda ne yapabiliriz? Meditasyona başvurarak biraz olsun huzur yakalayabiliriz. 

Gelin, birlikte evde yapabileceğiniz meditasyonlara bakalım!

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1. Nefese odaklanma meditasyonu

İlk olarak en temel meditasyonla başlayalım. Rahat bir şekilde oturun ve sadece nefes alıp verin... Nefesinizin doğal olduğundan, onu değiştirmeden alıp verdiğinizden emin olun. Zihniniz başka bir düşünceye kaydığı anda tekrar nefesinize dönün. Birkaç dakikalık bir egzersiz bile hem bedenen hem de zihnen sakinleşmenize yardımcı olacaktır.

2. Vücut tarama meditasyonu

2. Vücut tarama meditasyonu

Gözlerinizi kapatın ve dikkatinizi vücudunuzun farklı bölgelerine verin. İlk olarak ayak parmaklarınızdan başlayabilirsiniz. Ardından yavaş yavaş bacaklarınıza, karnınıza ve omuzlarınıza doğru ilerleyin. Her bir bölgeye odaklanarak nerelerde gerginlik olduğunu fark etmeye çalışın. Gerginlik hissettiğiniz noktalarda nefesinizi birkaç saniye tutabilirsiniz. Bu sayede bedeninizin size verdiği sinyalleri daha iyi fark edersiniz.

3. Mum alevine bakma meditasyonu

Sessiz bir ortam oluşturun. Zaten meditasyonun en temel unsurlarından biri de budur... Bu sessiz ortamda küçük bir mum yakın. Birkaç dakika boyunca alevin hareketlerine odaklanın. Şekline, ışığına ve ritmine kendinizi bırakın... Düşüncelere daldığınız anda dikkatinizi tekrar muma yönlendirin. Bu görsel odaklanma sayesinde zihniniz yavaşlamaya başlayacaktır.

4. Şükran meditasyonu

4. Şükran meditasyonu

Rahat bir şekilde oturun ve bugün size iyi gelen şeyleri düşünün. Bunun için büyük olaylar yaşamanıza gerek yok. İçinizi ısıtan bir kahveyi düşünebilir ya da aldığınız tatlı bir mesajın sizi nasıl mutlu ettiğini hatırlayabilirsiniz. Bu güzel düşüncelerin üzerinde biraz durun ve hislerinize odaklanın. Bir süre sonra olumsuz düşüncelerin etkisinin azaldığını fark edeceksiniz.

5. Doğa hayali meditasyonu

Genellikle başvurulan bir meditasyon türüdür. Burada en önemli şey sessiz ve rahat bir ortam oluşturmaktır. Gözlerinizi kapatarak size huzur verecek doğa manzaralarını hayal etmeye başlayın. Orman, sahil ya da dağ evi... Kendinizi o ortama götürdükten sonra rüzgârın sesini duymaya, kuşları ve kokuları zihninizde canlandırmaya çalışın. Birkaç dakika boyunca o oluşturduğunuz dünyada kalın.

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6. Olumlu cümle meditasyonu

6. Olumlu cümle meditasyonu

Size iyi gelen bir cümle seçin. Mesela 'Güvendeyim.' ya da 'Elimden geleni yaptım.' gibi ifadelere başvurabilirsiniz. Bu cümleleri nefesinizi takip ederek zihninizden tekrar edin. Bir süre sonra sizi sakinleştirdiğini göreceksiniz. Stresli günlerde kelimelerle kendinizi kucaklayabilirsiniz...

7. Sessizlik meditasyonu

7. Sessizlik meditasyonu

Her şeyi sessize alın... Birkaç dakika boyunca hiçbir şey yapmadan öylece durun. Ne müzik olsun ne ekran ne de konuşma! Hiçbiri olmadan bulunduğunuz ortamın sesine odaklanın. Evet, ilk başta zor olabilir. Fakat sessizlik bir süre sonra sizi rahatlatacaktır. Çünkü günlük koşuşturmanın ardından zihnin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri sessizliktir.

8. Yavaş nefes sayma meditasyonu

8. Yavaş nefes sayma meditasyonu

Nefes alıp verirken içinizden sayın. Ona ulaştıktan sonra en başa dönün. Sayıları kaçırsanız bile sorun değil! Tekrar en baştan başlayabilirsiniz. Bu sayede dikkatinizi tek bir noktada toplayabilirsiniz. Zihniniz çok dolu olduğunda biraz olsun rahatlamak için bu yönteme başvurabilirsiniz.

9. Sevgi ve şefkat meditasyonu

9. Sevgi ve şefkat meditasyonu

Kendinize güzel dileklerde bulunun... Kendinizde sevdiğiniz özellikleri düşündükten sonra çevrenize yönelin. Sizi seven ve sizin değer verdiğiniz insanlar için de güzel dileklerde bulunun. Bu sayede hem kendinize hem de başkalarına karşı daha şefkatli hissedersiniz. İç huzurunuzu artırabilirsiniz.

10. Müzik eşliğinde meditasyon

10. Müzik eşliğinde meditasyon

Sözsüz ve sakin bir müzik açın. Gözlerinizi kapatarak ritme odaklanın. Enstrümanları ayırt etmeye çalışın ve müziğin ritmine göre nefes alıp verin. Hem bedeniniz hem de zihniniz yavaş yavaş gevşemeye başlayacaktır.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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