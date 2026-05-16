Turizm Cennetinde 1 Ay Ücretsiz Kalacaklar, Üstüne Para Alacaklar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 12:24

İtalya Alpleri’nde kulağa tatil gibi gelen ama aslında bilimsel araştırma olan ilginç bir proje başlıyor. Eurac Research tarafından yürütülen çalışmada gönüllüler, Stelvio Milli Parkı’ndaki Nino Corsi dağ sığınağında 1 ay yaşayacak. Konaklama ve yemek masrafları karşılanacak. Katılımcılara ayrıca ödeme yapılacak. Amaç ise insan vücudunun orta irtifaya uzun süreli maruz kaldığında nasıl tepki verdiğini incelemek.

Alpler’de 1 ay ücretsiz kalacaklar

En Vols’un aktardığına göre proje, İtalya’nın kuzeyindeki Stelvio Milli Parkı’nda bulunan Nino Corsi dağ sığınağında gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2.300 metre rakımda yer alan bölge, çam ormanları, vadiler, dağ gölleri ve karlı zirvelerle çevrili. Seçilen gönüllüler bu ortamda 1 ay boyunca yaşayacak ve günlük rutinlerine devam ederken araştırmacılar tarafından takip edilecek.

Çalışma klasik bir tatil programı değil. Katılımcıların konaklama ve yemekleri karşılanırken, vücudun orta irtifaya verdiği tepkiler düzenli olarak ölçülecek. Eurac Research’ün MAHE çalışması, özellikle yüksek rakımdan farklı olarak 2.500 metrenin altındaki orta irtifanın insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlamayı hedefliyor.

Araştırmacılar vücudun irtifaya tepkisini ölçecek

Projenin amacı, insan bedeninin orta irtifada uzun süre kaldığında nasıl değiştiğini görmek. Çünkü irtifa araştırmaları genellikle 3.400 ile 5.000 metre gibi daha yüksek bölgelerde yapılıyor. Ancak dünyada çok sayıda insan 2.500 metrenin altındaki orta irtifalarda yaşıyor, çalışıyor ya da tatil yapıyor. Buna rağmen bu seviyedeki uzun süreli etkiler hâlâ yeterince araştırılmış değil.

Gönüllülerin kalp, akciğer, uyku, metabolizma, iştah ve fiziksel dayanıklılık gibi verileri takip edilecek. Bu sayede araştırmacılar, dağ ortamında geçirilen uzun sürenin sağlıklı kişilerde nasıl bir değişim yarattığını daha net görmeyi hedefliyor. Yani katılımcılar için manzara Alpler olsa da işin arka planında ciddi bir sağlık araştırması var.

Başvuranlara ödeme de yapılacak

En Vols, çalışmaya seçilecek gönüllülerin ücretsiz konaklama ve yemek imkanından yararlanacağını aktarıyor. Eurac Research’ün duyurusunda ise katılımcılara çalışma kapsamında ödeme yapılacağı da belirtiliyor. Programın 2026 Ağustos-Eylül döneminde düzenlenmesi planlanıyor.

Bu yüzden proje sosyal medyada 'Alpler’de 1 ay bedava yaşama fırsatı' gibi ilgi çekici başlıklarla gündeme geldi. Ancak çalışma, yalnızca dağ tatili yapmak isteyenlere açık bir fırsat gibi düşünülmemeli. Katılımcıların belirli sağlık kriterlerini karşılaması, araştırma sürecine düzenli şekilde katılması ve ölçümlere dahil olması gerekiyor. Yani manzarası güzel, şartları cazip ama sonunda amaç bilimsel veri toplamak.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
