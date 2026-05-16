Turizm Cennetinde 1 Ay Ücretsiz Kalacaklar, Üstüne Para Alacaklar

En Vols’un aktardığına göre proje, İtalya’nın kuzeyindeki Stelvio Milli Parkı’nda bulunan Nino Corsi dağ sığınağında gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2.300 metre rakımda yer alan bölge, çam ormanları, vadiler, dağ gölleri ve karlı zirvelerle çevrili. Seçilen gönüllüler bu ortamda 1 ay boyunca yaşayacak ve günlük rutinlerine devam ederken araştırmacılar tarafından takip edilecek.

Çalışma klasik bir tatil programı değil. Katılımcıların konaklama ve yemekleri karşılanırken, vücudun orta irtifaya verdiği tepkiler düzenli olarak ölçülecek. Eurac Research’ün MAHE çalışması, özellikle yüksek rakımdan farklı olarak 2.500 metrenin altındaki orta irtifanın insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlamayı hedefliyor.