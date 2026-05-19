Konserlerini Hologram Olarak Veriyor: Hatsune Miku

Miku sadece bir anime karakteri değil. Lady Gaga’nın konserlerinde ön grup olarak çıkmış, Pharrell Williams ile remix projeleri yapmış ve lüks moda markalarının yüzü olan biri aslında. Coachella gibi dünyanın en büyük festivallerinde sahne alan ilk sanal sanatçı olarak da tarihe adını yazdırdı diyebiliriz!