Dijital Dünyanın Görülmeyen Salgını

Avrupa Konseyi’nin de altını çizdiği bu düzensizliği anlamak için sadece bilginin doğruluğuna değil, onu yayanın niyetine de bakmak zorundayız. Çünkü dijital dünyada yalan, karşımıza üç farklı maskeyle çıkıyor:

Dezenformasyon:

İşin en karanlık yüzü. Bilginin yanlış olduğu biliniyor, kasıtlı olarak üretiliyor ve arkasında net bir zarar verme amacı, bir algı operasyonu yatıyor.

Mezenformasyon:

Belki de toplum olarak en çok düştüğümüz tuzak. Burada bilgi yine yanlış ama yayan kişi iyi niyetli. Pandemi döneminde 'virüsten koruyor' diye kulaktan kulağa yayılan ve ölümlere yol açan deterjan içme tavsiyelerini hatırlayın. Kimse sevdiklerine zarar vermek istemiyordu ama o 'bilgi' bir virüs gibi yayıldı. İşte buna dünya literatüründe 'infodemi' deniyor.

Malenformasyon:

Burada ise bilgi aslında doğru. Ancak yayanın niyeti kötü. Bilgiyi öyle bir büküyor, öyle bir bağlamından kopartıp servis ediyor ki, amaç sadece ve sadece karşı tarafa itibar suikastı düzenlemek ya da zarar vermek oluyor.