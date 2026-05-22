Kurban Bayramı Tatilinde Yola Çıkacaklar Dikkat! İçişleri Bakanı Açıkladı: Tuzak Radar Olacak mı?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Bayram tedbirleri kapsamında 334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66 bin 481'i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirilmiştir. Bayram boyunca ülke genelinde 1238 personel, gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak' dedi. Çiftçi, 1581 mobil radar ile denetim yapılacağını ve tuzak radar uygulamasının olmayacağını belirtti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek bayram tatiline ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.
Bakan Çiftçi, 9 ilin helikopterle 108 saat, 81 ilin dron ile 5 bin 828 saat denetleneceğini, toplamda 5 bin 936 saat hava araçlarıyla denetim gerçekleştirileceğini belirterek, "Ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis ve jandarma müfettişleri ile trafik başkanlıklarından sıralı amirlerden oluşan heyetler görevlendirilmiştir. 73 polis heyeti ile 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alacaktır" açıklamasında bulundu.
