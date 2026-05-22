Kurban Bayramı Tatilinde Yola Çıkacaklar Dikkat! İçişleri Bakanı Açıkladı: Tuzak Radar Olacak mı?

Bayram tatili süresince 61 ildeki 520 EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ile 21 bin 682 kilometrelik güzergâhta hız denetimi yapılacağını belirten Bakan Çiftçi, 'EDS nokta ve güzergâhlarına ilişkin bilgiler, HAYAT 112 Acil mobil uygulamamız üzerinden öğrenilebilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğünden 619, Jandarma Genel Komutanlığından 962 olmak üzere toplam 1581 mobil radar ile denetimler sağlanacaktır' dedi.

Tuzak radar uygulamasının yapılmayacağının altını çizen Bakan Çiftçi, 'Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil; kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak ve bayram yolculuklarının güven içinde tamamlanmasına katkı sunmak için görev başındadır' açıklamasında bulundu.

Bakan Çiftçi, şehir içlerinde yapılacak denetimlere ilişkin, 'Şehir içinde en fazla kaza ve can kaybına sebep olan makas atma, hatalı şerit değiştirme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, takip mesafesine uymama, sürüş esnasında cep telefonu kullanma, dönüş kurallarına uymama ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik KGYS kameraları aracılığıyla denetimler yapılacaktır' dedi.

Şehirler arası otobüs terminalleri ve ara istasyonların da denetleneceğini açıklayan Bakan Çiftçi, 'Şoför ve yolcular bilgilendirilerek emniyet kemeri takmaları sağlanacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların takograf denetimine ağırlık verilecektir. Dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları kenarları ile otoyollar ve devlet kara yolları üzerinde zorunlu hâller dışında duraklama, park etme gibi ihlallere izin verilmeyecek, ekiplerimiz tarafından yol güzergâhları kontrol edilecektir. Ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 23-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında özel izin düzenlenmeyeceğinden, bu tür taşıtların trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir' ifadelerini kullandı.

30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00’ten, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrinin bazı otoyollarda yasaklandığını duyuran Bakan Çiftçi, 'İstanbul istikametine doğru; Kırklareli’nden D-100 kara yolu ve O-3 Otoyolu, Tekirdağ’dan D-110 kara yolu ile O-7 Otoyolu, Sakarya’dan O-7 Otoyolu, Ankara’dan O-4 ve D-750 kara yolları, Amasya Merzifon’dan D-100 kara yolu, Bursa’dan O-5 Otoyolu ile D-575 ve D-595 kara yolları, Bilecik Bozüyük’ten D-650 kara yolu ile O-5 Otoyolu’nun Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli katılımlarından ve D-650 kara yolunun Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Sakarya katılımlarından itibaren kısıtlama uygulanacaktır. Ankara istikametine doğru ise D-200 kara yolunda Bilecik Bozüyük ve Sivas’tan Ankara’ya kadar, D-300 kara yolunda İzmir’den Afyonkarahisar’a kadar, D-260 kara yolunda Afyonkarahisar’dan Eskişehir Sivrihisar’a ve Kayseri’den Kırşehir’e kadar, D-260 ve D-765 kara yollarında Kırşehir’den Kırıkkale’ye kadar, D-785 ve D-190 kara yollarında ise Çorum’dan Kırıkkale’ye kadar olan güzergâhlarda geçişlere izin verilmeyecektir' uyarısında bulundu.

Şehitlik ve kabir ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluktan dolayı ilave tedbir alındığını duyuran Bakan Çiftçi, 'Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabileceği alanlar ile çevrelerinde ilave trafik tedbirleri planlanacak. Daha önceki bayramlarda can kayıplarının yoğunlaştığı 17 ildeki 20 güzergâhta ilave tedbirler alınacaktır' dedi.