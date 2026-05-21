Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Bilgi Üniversitesi Kapatıldı

Hakan Karakoca
22.05.2026 - 00:41
Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı.

Kararda, “Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11’inci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Can Holding'e kayyum atanmıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding bünyesine geçmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise 11 Eylül 2025 tarihinde Can Holding’e yönelik operasyon başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlere “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltilmişti.

Yürütülen soruşturmada Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin tutuklanmıştı. Mehmet Kenan Tekdağ ise daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Can Holding’e kayyum olarak atanmıştı.

Soruşturma kapsamında, holding bünyesinde yer alan başta Habertürk ve Show TV olmak üzere toplam 121 şirkete el konulmuştu.

Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyet gösteren holding bünyesinde; Awox, SEIKON, Telefox, Energia, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit gibi şirketler de bulunuyordu.

Resmi Gazete'de kapatılma kararı yayınlandı.

22 Mayıs 2026 Cuma tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararda, “Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Kararın numarasının ise 11384 olduğu açıklandı.

Faaliyet izninin kaldırılması sonrası gözler Yükseköğretim Kurulu’na çevrilirken, öğrencilerin eğitimlerine hangi üniversitelerde devam edeceğine ilişkin detayların YÖK tarafından açıklanması bekleniyor.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
