Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Bilgi Üniversitesi Kapatıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding bünyesine geçmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise 11 Eylül 2025 tarihinde Can Holding’e yönelik operasyon başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlere “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltilmişti.

Yürütülen soruşturmada Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin tutuklanmıştı. Mehmet Kenan Tekdağ ise daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Can Holding’e kayyum olarak atanmıştı.

Soruşturma kapsamında, holding bünyesinde yer alan başta Habertürk ve Show TV olmak üzere toplam 121 şirkete el konulmuştu.

Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyet gösteren holding bünyesinde; Awox, SEIKON, Telefox, Energia, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit gibi şirketler de bulunuyordu.