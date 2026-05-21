article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 23 - 24 Mayıs Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 23 - 24 Mayıs Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 23:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 23-24 Mayıs'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Gökhan Türkmen: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de JJ Arena'da duygu yüklü şarkılarını söylüyor.

  • Levent Yüksel: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde klasikleşmiş hitleriyle müzikseverleri bekliyor.

  • Bengü: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul'da dinleyicilerine unutulmaz bir akşam sunuyor.

  • Ayta Sözeri: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina'da samimi ve eğlenceli repertuvarıyla dinleyiciyle buluşuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • No.1: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yüksek enerjisiyle sahne alıyor.

  • AGAB: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde kendine has stili ve güçlü lirikleriyle rap müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatıyor.

  • Organize: 24 Mayıs Pazar saat 18.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da rap rüzgarı estiriyor.

  • Sansar Salvo: 24 Mayıs Pazar saat 19.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde yılların tecrübesiyle raplerini sıralıyor.

  • Bedo: 24 Mayıs Pazar saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy'de hayranlarıyla buluşuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

  • MASSANO: 23 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da KüçükÇiftlik Park'ta 'SIMULATE' performansı ve dev prodüksiyonu ile elektronik ziyafeti sunuyor.

  • Sainte Vie (Live): 23 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de Life Park (Forest Stage)'de Soundscape Pre-Party kapsamında seti devralıyor.

  • Kerimcan Durmaz: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de DJ kabininde eğlenceyi doruğa çıkarıyor.

  • Chart Hits | Güven Akyol: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Kastel Flow'da sevilen hitlerle geceyi hareketlendiriyor.

  • Kastel MixTape | Bahadır Elik: 24 Mayıs Pazar saat 22.00'de Kastel Flow'da haftayı enerjik bir setle kapatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Jakuzi & Cheap Genes: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de IF Performance Hall Beşiktaş'ta synth-pop rüzgarları estiriyor.

  • Oh Voyage: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da Roxy'de elektronik ve etnik sesleri harmanlıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

  • Maymun Collective: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da Moda Kayıkhane'de eşsiz müzikal füzyonuyla sahnede.

  • Anıl Şallıel x Fatih Erkoç & Selen Beytekin: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda dev caz kadrosuyla muhteşem bir müzik şöleni sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

  • Mahsun Kırmızıgül: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Günay Restaurant İstanbul sahnesinde efsanevi şarkılarını yorumluyor.

  • Kubilay Karça: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da duygusal şarkılarıyla sahnede.

  • Özgür Alter: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'te Sahne İstanbul'da arabesk rüzgarı estiriyor.

  • Ender Balkır: 24 Mayıs Pazar saat 20.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde Anadolu'nun türkülerini seslendiriyor.

  • Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu & Erdal Erzincan: 24 Mayıs Pazar saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda türkülerin usta isimlerini bir araya getiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Müzik Etkinlikleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Müzik Etkinlikleri Var?

  • Neşeli Gazino: 23 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Cafe Theatre Koşuyolu'nda gazino eğlencesini modern bir dokunuşla yaşatıyor.

  • Radyo Eksen Sezon Kapanış Partisi: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Babylon'da Radyo Eksen ekibiyle muhteşem bir kapanış sunuyor.

  • Hamilton Party: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da The Wall Kadıköy'de sıra dışı bir etkinlik vadediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın