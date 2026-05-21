Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sadece Gerçek Fanların Bildiği 10 Şaşırtıcı Eurovision Bilgisi

Ecem Bekar
21.05.2026 - 18:01
Eurovision sadece pırıltılı kıyafetler ve komşu ülkelerin birbirine puan vermesi değil, arkasında devasa bir kaos ve ilginçlikler silsilesi barındırıyor. 'Ben her yıl izlerim' diyenlerin bile 'Hadi canım!' diyeceği 10 şaşırtıcı bilgiyi senin için derledik.

1. Dört şampiyonlu o tuhaf 1969!

Düşünsene, o kadar hazırlanıyorsun ve oylama sonunda birinci değil, tam dört birinci çıkıyor! 1969’da İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Fransa aynı puanı alınca kurallar gereği hepsi şampiyon sayıldı. Ertesi yıl birçok ülke bu saçmalığı protesto edip yarışmaya katılmadı.

2. ABBA bile elenmişti!

Evet, Eurovision tarihinin gelmiş geçmiş en büyük grubu ABBA, meşhur 'Waterloo' ile kazanmadan bir yıl önce (1973), 'Ring Ring' şarkısıyla İsveç'in ulusal elemelerini bile geçememişti.

3. Portekiz’in devrim başlatan şarkısı!

1974’te Portekiz’in temsilcisi Paulo de Carvalho’nun 'E Depois do Adeus' şarkısı, ülkede diktatörlüğü deviren Karanfil Devrimi’nin gizli başlangıç sinyaliydi. Radyoda bu şarkı çalınca askerler harekete geçti. Yani Eurovision sadece müzik değil, bazen tarihin ta kendisi!

4. İlk kazananın ödülü yoktu.

1956’daki ilk yarışmada, kazanan İsviçreli Lys Assia’ya bugün gördüğümüz o meşhur kristal mikrofon falan verilmedi. Hatta bir kupa bile yoktu! Sadece 'kazandın' dediler ve bitti. Zaten o yıl oylama sonuçları da hiçbir zaman tam açıklanmadı.

5. 16 yaş sınırı Sandra Kim sayesinde geldi.

1986 yılında Belçika adına yarışan ve kazanan Sandra Kim, şarkısında 'J'aime la vie' (Hayatı seviyorum) derken 15 yaşında olduğunu iddia ediyordu. Ancak sonra gerçek ortaya çıktı: Sadece 13 yaşındaydı! O günden sonra yarışmaya 16 yaş sınırı getirildi.

6. Türkiye’nin "sıfır puan" travması!

Biz Eurovision'u çok seviyoruz ama 1983 ve 1987 yıllarında eve koca bir '0' puanla döndüğümüzü unutmak istiyoruz. Özellikle 1983’te Çetin Alp’in 'Opera' şarkısının tek bir puan bile alamaması hâlâ fanlar arasında hüzünlü bir efsane.

7. İrlanda bilerek mi kaybetmek istedi?

İrlanda 90’larda o kadar çok üst üste kazandı ki, yarışmayı düzenleme maliyeti ülkeyi ekonomik olarak yormaya başladı. Rivayete göre 1994’te 'Rock 'n' Roll Kids' şarkısını, 'bu kesin kaybeder, bu yıl da biz düzenlemeyelim' diye gönderdiler ama şarkı yine kazandı!

8. Celine Dion aslında Kanadalı.

Dünya starı Celine Dion'un 1988'de Eurovision'u kazandığını biliyorsunuz ama aslında İsviçre adına yarıştığını biliyor muydunuz? Kendisi Kanadalı olmasına rağmen İsviçre onunla katıldı ve kupayı kaptı.

9. Eurovision’un yasaklı enstrümanları..

Eurovision sahnelerinde orkestra 1999’dan beri yok, her şey altyapıdan çalıyor. Ancak bir kural var ki çok katı: Sahnede canlı enstrüman çalmak yasak! Yani o gördüğün gitarlar, davullar aslında sadece şov amaçlı; sesleri önceden kaydedilmiş oluyor.

10. Final günü gelen şok diskalifiye!

2024 Eurovision tarihine geçen en tuhaf olaylardan biriydi. Hollanda temsilcisi Joost Klein, 'Europapa' şarkısıyla favoriler arasındayken, büyük finale sadece saatler kala kuliste yaşanan bir tartışma nedeniyle diskalifiye edildi. Yarışma tarihinde final günü elenen ilk isim olarak tarihe geçti.

Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
