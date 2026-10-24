Gönül Dağı'na Yeni Oyuncu Geliyor! Aslı'nın Hayatına Girecek İsim Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yedinci sezonunda da oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizinin hikâyesine yeni bir karakter dahil oluyor. Kasabanın zengin ailelerinden birinin oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak Serhat karakterinin, Bilge Su Kural'ın canlandırdığı Aslı için geleceği öğrenildi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor.
Gönül Dağı'na katılacak yeni karakterin, Bilge Su Kural'ın canlandırdığı Aslı için kasabaya geleceği öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın