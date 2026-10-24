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Gönül Dağı'na Yeni Oyuncu Geliyor! Aslı'nın Hayatına Girecek İsim Belli Oldu

Gönül Dağı'na Yeni Oyuncu Geliyor! Aslı'nın Hayatına Girecek İsim Belli Oldu

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 13:56
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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yedinci sezonunda da oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizinin hikâyesine yeni bir karakter dahil oluyor. Kasabanın zengin ailelerinden birinin oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak Serhat karakterinin, Bilge Su Kural'ın canlandırdığı Aslı için geleceği öğrenildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor.

Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor.

Yedinci sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren dizide Aslı karakterinin hikâyesine dahil olacak yeni oyuncu belli oldu. TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmeye devam ediyor. Ozan Uzunoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök'ün kaleme aldığı Köprü Film imzalı dizinin kadrosu yeni bir karakterle genişliyor.

Gönül Dağı'na katılacak yeni karakterin, Bilge Su Kural'ın canlandırdığı Aslı için kasabaya geleceği öğrenildi.

Gönül Dağı'na katılacak yeni karakterin, Bilge Su Kural'ın canlandırdığı Aslı için kasabaya geleceği öğrenildi.

Kasabanın varlıklı ailelerinden birinin oğlu olan Serhat karakterinin gelişiyle birlikte Aslı'nın hikâyesinde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gönül Dağı'nın yeni oyuncusu Can Sertaç Adalıer oldu. Adalıer, Gönül Dağı dizisinde Serhat karakterine hayat verecek.

Yedinci sezonunda yayın hayatını sürdüren dizinin 228. bölümü 24 Ekim Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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