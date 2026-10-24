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Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Senaryo Hatası! Fatih'in Doğa'yla Kaybettiği Bebeği Unutuldu mu?

Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Senaryo Hatası! Fatih'in Doğa'yla Kaybettiği Bebeği Unutuldu mu?

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 14:18
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Başak'ın bebeklerini kaybetmesi izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çiftin bebeklerinin mezarını ziyaret ettiği sahnelerin ardından Fatih'in babası Abdullah'a söylediği sözler ise tartışma yarattı. İzleyiciler, Fatih'in ilk sezonda Doğa'yla birlikte yaşadığı bebek kaybını hatırlatarak dizideki süreklilik sorununa dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Başak ve Fatih bebeklerini kaybetti. Son derece duygusal olan sahne büyük bir mantık hatası doğurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Başak ve Fatih bebeklerini kaybetti. Son derece duygusal olan sahne büyük bir mantık hatası doğurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Başak'ın yaşadığı bebek kaybı, bölümün en duygusal gelişmelerinden biri oldu. Ancak Fatih'in babası Abdullah'la konuştuğu bir sahne, dizinin geçmiş sezonlarını hatırlayan izleyicilerin dikkatini çekti.

Yeni bölümde bebeklerini kaybeden Fatih ve Başak, çocuklarının mezarını ziyaret etti. Çiftin yaşadığı acının ekrana taşındığı sahnelerin ardından Fatih'in babasıyla yaptığı konuşma gündeme geldi. Fatih'in Abdullah'a söylediği sözler, ilk sezondaki bir olayı yeniden hatırlattı.

Fatih, babasına yaşadığı kaybın ardından “Evlat acısını anladım. Sen nasıl dayandın abime, ablama?” deyince Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonunu hatırlayan izleyiciler arasında tartışma başladı.

Kızılcık Şerbeti'nin 1. sezonunda Doğa ve Fatih erkek bebeklerini kaybetmişti!

Kızılcık Şerbeti'nin 1. sezonunda Doğa ve Fatih erkek bebeklerini kaybetmişti!

Dizinin ilk sezonunda Fatih'in Doğa'yı aldatmasının ardından yaşanan olaylarda, çiftin ikiz bebeklerinden biri hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla Fatih'in daha önce de evlat acısı yaşamış olması, yeni bölümdeki sözlerinin senaryo açısından sorgulanmasına neden oldu. İzleyiciler, Fatih'in Doğa'yla kaybettikleri bebeği neden hatırlamadığını sorguladı.

Öte yandan bazı izleyiciler, Fatih'in ilk sezonda kaybettiği bebeğin mezarını ziyaret ettiğinin gösterilmemesine de tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan değerlendirmelerde, yeni senaristlerin geçmiş sezonlarda yaşanan bu önemli olayı gözden kaçırmış olabileceği öne sürüldü.

Fatih'in yeni bölümde yaşadığı kayıpla geçmişte Doğa'yla yaşadığı acı arasındaki bağlantının kurulmamış olması, dizinin hikâye sürekliliğine yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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