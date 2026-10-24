Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Senaryo Hatası! Fatih'in Doğa'yla Kaybettiği Bebeği Unutuldu mu?
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Başak'ın bebeklerini kaybetmesi izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çiftin bebeklerinin mezarını ziyaret ettiği sahnelerin ardından Fatih'in babası Abdullah'a söylediği sözler ise tartışma yarattı. İzleyiciler, Fatih'in ilk sezonda Doğa'yla birlikte yaşadığı bebek kaybını hatırlatarak dizideki süreklilik sorununa dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Başak ve Fatih bebeklerini kaybetti. Son derece duygusal olan sahne büyük bir mantık hatası doğurdu.
Kızılcık Şerbeti'nin 1. sezonunda Doğa ve Fatih erkek bebeklerini kaybetmişti!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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