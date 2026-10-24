Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Senaryo Hatası! Fatih'in Doğa'yla Kaybettiği Bebeği Unutuldu mu?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Başak'ın yaşadığı bebek kaybı, bölümün en duygusal gelişmelerinden biri oldu. Ancak Fatih'in babası Abdullah'la konuştuğu bir sahne, dizinin geçmiş sezonlarını hatırlayan izleyicilerin dikkatini çekti.

Yeni bölümde bebeklerini kaybeden Fatih ve Başak, çocuklarının mezarını ziyaret etti. Çiftin yaşadığı acının ekrana taşındığı sahnelerin ardından Fatih'in babasıyla yaptığı konuşma gündeme geldi. Fatih'in Abdullah'a söylediği sözler, ilk sezondaki bir olayı yeniden hatırlattı.

Fatih, babasına yaşadığı kaybın ardından “Evlat acısını anladım. Sen nasıl dayandın abime, ablama?” deyince Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonunu hatırlayan izleyiciler arasında tartışma başladı.