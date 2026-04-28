“Ruh Eşim” Dediği Aşkı Böyle Bulmuş: Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun Film Gibi Tanışma Hikayesi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.04.2026 - 09:14

Magazin dünyasının en göz önünde ama bir o kadar da “sakin” çiftlerinden biri olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu cephesinden yine kalpleri ısıtan bir hikâye geldi. “Empati” programında konuşan Kobal, hem evliliğinin detaylarını hem de o meşhur evlenme teklifini ilk ağızdan anlattı. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, magazinin en “sorunsuz ilerleyen” ilişkilerinden birine imza attı desek abartmış olmayız.

İkili, evliliklerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, zaman zaman yaptıkları açıklamalarla “gerçek aşk hâlâ var” dedirtiyor. Bu evlilikten dünyaya gelen kızları Lalin ve Leyla ile ailelerini büyüten çift paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ancak annelik Sinem Kobal'ın hayatında bambaşka bir sayfa açmış durumda. İki çocuk arasında nasıl denge kuracağını düşündüğü anlarda gözyaşlarını tutamadığını itiraf eden Kobal, 'Empati' programında samimi açıklamalarda bulundu.

Sinem Kobal, katıldığı "Empati" programında ilişkilerinin en özel anlarından birini anlattı.

Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikâyesini de anlatan Sinem Kobal, 'İkimiz de oyuncu olduğumuz için daha önce ödül töreni gibi etkinliklerde birkaç kez karşılaşmıştık. Ancak ilk kez bir arkadaşımızın yılbaşı etkinliğinde sohbet ettik. Kenan'ın güçlü bir aurası olduğu için durumu ilk etapta anlayamadım çünkü o dönem aşkı aradığım bir süreçte değildim, çok farkında değildim. Orada Kenan'ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. Kenan ile birbirimize aşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi' ifadelerini kullandı.

Kobal, 'Empati' programında evlenme teklifiyle ilgili detayları ise şu sözlerle anlattı: 'Kenan'ın 'Sana âşık oldum' dediği bir gün vardı. O tarihten tam bir yıl sonra bana evlenme teklif etti. Hayatta 'Ruh eşim' diyebileceğin kişiyi bulmak gerçekten büyük bir şans. Sonrasında ise geçinmeye gönlünün olması lazım, ikimiz de o emeği vermeye gönüllüyüz.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
