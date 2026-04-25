Boşanan İrem Helvacıoğlu ve Bengü'den Eski Eşlerine "Narsist" Göndermesi!

Ecem Dalgıçoğlu
25.04.2026 - 19:26

Magazin gündemi yine hareketli! Hem boşanma süreçleriyle hem de sonrasında yaptıkları hamlelerle konuşulan İrem Helvacıoğlu ve Bengü, bu kez ortak bir detayla dikkat çekti. İki ismin de Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Ayla Akyüz'ün “narsist” konulu videosunu beğenmesi, sosyal medyada “eski eşlere gönderme mi?” yorumlarını beraberinde getirdi. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

https://www.instagram.com/reel/DUL7I-...
Reklam

Son dönemde magazin gündemine damga vuran ayrılıklardan biri, İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar cephesinde yaşandı.

1,5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran çiftin ayrılığı, “anlaşmalı” şekilde gerçekleşse de perde arkasındaki detaylar uzun süre konuşuldu. Özellikle kızları Sora’nın velayeti ve soyadıyla ilgili ortaya atılan protokol iddiaları dikkat çekti. Helvacıoğlu’nun nafaka ve tazminat talebinden vazgeçtiği, buna karşılık kızına kendi soyadını verdiği öne sürüldü.

Öte yandan Bengü de 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu ile evliliğini 2024 yılında yine tek celsede sonlandırmıştı. İki çocuk sahibi olan çiftin ayrılığı da “karşılıklı anlaşma” çerçevesinde gerçekleşti. Bengü, ayrılık nedenini fikir ayrılıkları olarak açıklarken, kulislerde uzun süreli fiziksel uzaklığın ilişkiyi yıprattığı iddiaları konuşuldu.

Her iki isim de evliliklerini sakin ve resmi bir şekilde noktalamış olsa da, sonrasında yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmedi.

Boşanma süreçleriyle konuşulan İrem Helvacıoğlu ve Bengü, bu kez sosyal medyada yaptıkları bir hamleyle yeniden gündeme geldi.

İkilinin de bir psikoloğun narsist kişiliklerle ilgili paylaştığı videoyu beğenmesi, dikkatli gözlerden kaçmadı.

Kısa sürede yayılan bu detay, kullanıcılar tarafından “eski eşlere gönderme mi yapılıyor?” şeklinde yorumlandı. Özellikle her iki ismin de yakın zamanda boşanmış olması, bu beğeniyi daha da anlamlı hale getirdi.

Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Ayla Akyüz'ün 'Narsist ve Para: Her Şey Bir Araçtır

Narsistler için para yalnızca bir ihtiyaç değildir; güçtür, kontroldür, üstünlük hissidir. Bu yüzden paraya ulaşmak adına sınır tanımazlar. Duygular, ilişkiler, ahlak, geçmiş bağlar… Hiçbiri kutsal değildir. Hepsi gerektiğinde gözden çıkarılabilir.

Narsist, parayı elde etmek için sonsuz sayıda role girebilir:

Bir gün mağdur olur, bir gün âşık.

Bir gün kırılgan, ertesi gün kurtarıcı.

Sana kendini “tek güvenli liman” gibi hissettirir, sonra seni o limana bağlayan zinciri sıkılaştırır.

Ama amaç asla sen değilsin.

Amaç, senin verdiğin, sağladığın, taşıdığın şeydir.

Para için seni elinde tutmak ister.

Paraya ulaşmak için seni umutla besler.

Parayı kaybetmemek için seni suçlu hissettirir.

Ve bunu yaparken yüzü hiç kızarmaz. Çünkü narsist için vicdan, ancak işine yaradığı kadar vardır. Sen tükenirken o, yeni bir rol provasına çoktan başlamıştır.

Unutma:

Narsist asla bağ kurmaz, bağlar kurar.

Sevmez, sahip olur.

Paylaşmaz, kullanır.

Eğer bir noktada “Ben değiştim, artık eskisi gibi değilim” diyorsa,

“Bu kez gerçekten anladım” diyorsa,

“Son kez yardım et” diyorsa…

Bil ki bu bir farkındalık değil, stratejidir.

En tehlikeli şey şudur:

Onun potansiyeline inanman.

Çünkü narsist değişmez, yalnızca yöntem değiştirir.

Gerçek özgürlük, onun maskesini değil, oyununu görmektir.

Ve oyunu gördüğünde artık seninle oynayamaz.

Kendini korumak bencillik değildir.

Uzaklaşmak acımasızlık değildir.

Sessizce çekilmek, en güçlü cevaptır.

Sen bir kaynak değilsin.

Sen bir insan, bir değer, bir sınır bütünüsün.

Bunu unuttuğun an değil, hatırladığın an iyileşme başlar.' şeklindeki paylaşımını beğendiği görülen İrem Helvacıoğlu ve Bengü'nün bu hamlesi eski eşlerine gönderme olarak algılandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
