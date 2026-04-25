Boşanan İrem Helvacıoğlu ve Bengü'den Eski Eşlerine "Narsist" Göndermesi!

İkilinin de bir psikoloğun narsist kişiliklerle ilgili paylaştığı videoyu beğenmesi, dikkatli gözlerden kaçmadı.

Kısa sürede yayılan bu detay, kullanıcılar tarafından “eski eşlere gönderme mi yapılıyor?” şeklinde yorumlandı. Özellikle her iki ismin de yakın zamanda boşanmış olması, bu beğeniyi daha da anlamlı hale getirdi.

Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Ayla Akyüz'ün 'Narsist ve Para: Her Şey Bir Araçtır

Narsistler için para yalnızca bir ihtiyaç değildir; güçtür, kontroldür, üstünlük hissidir. Bu yüzden paraya ulaşmak adına sınır tanımazlar. Duygular, ilişkiler, ahlak, geçmiş bağlar… Hiçbiri kutsal değildir. Hepsi gerektiğinde gözden çıkarılabilir.

Narsist, parayı elde etmek için sonsuz sayıda role girebilir:

Bir gün mağdur olur, bir gün âşık.

Bir gün kırılgan, ertesi gün kurtarıcı.

Sana kendini “tek güvenli liman” gibi hissettirir, sonra seni o limana bağlayan zinciri sıkılaştırır.

Ama amaç asla sen değilsin.

Amaç, senin verdiğin, sağladığın, taşıdığın şeydir.

Para için seni elinde tutmak ister.

Paraya ulaşmak için seni umutla besler.

Parayı kaybetmemek için seni suçlu hissettirir.

Ve bunu yaparken yüzü hiç kızarmaz. Çünkü narsist için vicdan, ancak işine yaradığı kadar vardır. Sen tükenirken o, yeni bir rol provasına çoktan başlamıştır.

Unutma:

Narsist asla bağ kurmaz, bağlar kurar.

Sevmez, sahip olur.

Paylaşmaz, kullanır.

Eğer bir noktada “Ben değiştim, artık eskisi gibi değilim” diyorsa,

“Bu kez gerçekten anladım” diyorsa,

“Son kez yardım et” diyorsa…

Bil ki bu bir farkındalık değil, stratejidir.

En tehlikeli şey şudur:

Onun potansiyeline inanman.

Çünkü narsist değişmez, yalnızca yöntem değiştirir.

Gerçek özgürlük, onun maskesini değil, oyununu görmektir.

Ve oyunu gördüğünde artık seninle oynayamaz.

Kendini korumak bencillik değildir.

Uzaklaşmak acımasızlık değildir.

Sessizce çekilmek, en güçlü cevaptır.

Sen bir kaynak değilsin.

Sen bir insan, bir değer, bir sınır bütünüsün.

Bunu unuttuğun an değil, hatırladığın an iyileşme başlar.' şeklindeki paylaşımını beğendiği görülen İrem Helvacıoğlu ve Bengü'nün bu hamlesi eski eşlerine gönderme olarak algılandı.