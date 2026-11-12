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Milli Takımı Bırakan Ronaldo'nun Futbol Temalı Dizisinin Çekimlerine Başlandı

Milli Takımı Bırakan Ronaldo'nun Futbol Temalı Dizisinin Çekimlerine Başlandı

Cristiano Ronaldo
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 16:23 Son Güncelleme: 12.11.2026 - 16:24
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Cristiano Ronaldo, sahanın dışında bu kez bir yapımcı olarak kamera arkasında yer alıyor. Portekizli yıldızın ortağı olduğu yapım şirketinin ilk büyük projelerinden birinde çekimlere başlandı. Ronaldo'nun paylaştığı kareler, projenin kadrosuna dair de ipuçları taşıyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ronaldo çekimlerin başladığını duyurdu.

Ronaldo çekimlerin başladığını duyurdu.

Cristiano Ronaldo, ortaklaşa kurduğu yapım şirketinin ilk büyük projelerinden biri olan futbol temalı Day 1s dizisinin çekimlerine başlandığını Instagram hesabından duyurdu. Ronaldo paylaşımına şu cümleleri ekledi:

'Heyecan verici haber! İlk televizyon dizim Day 1s'in çekimleri başladı. Devamı gelecek!'

Paylaşımda, dizide rol alması beklenen rapçi Dave ile Damian Lewis'in birlikte yer aldığı bir fotoğraf ve Brentford'un soyunma odasında çekilmiş bir kare de bulunuyor. Ronaldo bu paylaşımı, milli futbolu bıraktığını açıklamasının ardından yeni projelere yöneldiği günlerde yaptı.

Dizinin arkasında Matthew Vaughn var.

Dizinin arkasında Matthew Vaughn var.

Day 1s, Ronaldo'nun Kick-Ass ve Kingsman filmleriyle tanınan yönetmen Matthew Vaughn ile Nisan 2025'te kurduğu UR·MARV Studios'un ilk büyük projelerinden biri olacak. Vaughn'la ortak çalışmanın ilk televizyon ürünü olan dizi, aynı zamanda Ronaldo'nun ekrandaki ilk işi olarak kayda geçiyor. Ronaldo'nun kendi ifadesiyle de bu, ilk televizyon dizisi.

Damian Lewis menajeri oynayacak.

Damian Lewis menajeri oynayacak.

Temmuz ayında yansıyan ayrıntılara göre dizi, İngiltere'de geçen kurmaca bir futbol hikâyesi anlatıyor. Homeland dizisinin yıldızı Damian Lewis, hikâyenin merkezindeki futbol menajerini canlandıracak. Al-Nassr forması giyen Ronaldo ise yürütücü yapımcı olarak projenin içinde yer alıyor ve bazı bölümlerde oyuncu olarak da görünmesi ihtimaller arasında. Rapçi Dave'in de dizide rol alacağı konuşuluyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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