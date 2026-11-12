Milli Takımı Bırakan Ronaldo'nun Futbol Temalı Dizisinin Çekimlerine Başlandı
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Cristiano Ronaldo, sahanın dışında bu kez bir yapımcı olarak kamera arkasında yer alıyor. Portekizli yıldızın ortağı olduğu yapım şirketinin ilk büyük projelerinden birinde çekimlere başlandı. Ronaldo'nun paylaştığı kareler, projenin kadrosuna dair de ipuçları taşıyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ronaldo çekimlerin başladığını duyurdu.
Dizinin arkasında Matthew Vaughn var.
Damian Lewis menajeri oynayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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