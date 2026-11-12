Milli Takımı Bırakan Ronaldo'nun Futbol Temalı Dizisinin Çekimlerine Başlandı

Cristiano Ronaldo, ortaklaşa kurduğu yapım şirketinin ilk büyük projelerinden biri olan futbol temalı Day 1s dizisinin çekimlerine başlandığını Instagram hesabından duyurdu. Ronaldo paylaşımına şu cümleleri ekledi:

'Heyecan verici haber! İlk televizyon dizim Day 1s'in çekimleri başladı. Devamı gelecek!'

Paylaşımda, dizide rol alması beklenen rapçi Dave ile Damian Lewis'in birlikte yer aldığı bir fotoğraf ve Brentford'un soyunma odasında çekilmiş bir kare de bulunuyor. Ronaldo bu paylaşımı, milli futbolu bıraktığını açıklamasının ardından yeni projelere yöneldiği günlerde yaptı.