Sahnede Devleşen Ama Normalde İnanılmaz Utangaç 8 Müzisyen

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük müzik grubu The Beatles ile stadyumları yıkan o muazzam gitaristi hepimiz biliyoruz. Ama John Lennon ve Paul McCartney gibi iki tane devasa, baskın karakterin yanında George her zaman grubun 'sessiz' üyesi oldu. Şöhret çılgınlığından ve insanların yoğun ilgisinden o kadar çabuk sıkıldı ve utandı ki, kendini erkenden bahçıvanlığa ve kendi iç dünyasına adayıp gözlerden uzaklaştı.