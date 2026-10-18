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Sahnede Devleşen Ama Normalde İnanılmaz Utangaç 8 Müzisyen

etiket Sahnede Devleşen Ama Normalde İnanılmaz Utangaç 8 Müzisyen

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
18.10.2026 - 11:01
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Bazı sanatçıları sahnede izlerken 'Bu insan kesinlikle bu dünyaya hükmetmek için doğmuş' dersiniz. Spot ışıkları altındaki o devasa enerji, binlerce kişiyi tek bir el hareketiyle yönetmeler, o bitmek bilmeyen özgüven patlaması insanı gerçekten hayran bırakır. Ama işte sahne arkasındaki gerçekler her zaman göründüğü gibi olmuyor. Kulise geçtikleri an o devasa starlar gidiyor, yerine adeta utangaçlıktan köşeye saklanacak yer arayan mahcup birileri geliyor. 

Sahneden indikleri anda adeta birer ev kedisine dönüşen, röportaj verirken bile yanakları kızaran dünya starı 10 müzisyeni listeledik.

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Jimi Hendrix

Jimi Hendrix

Gitarı dişleriyle çalan, sahnede canlı canlı gitarını yakıp adeta bir rock tanrısı gibi takılan bu adamın normal hayatta konuşurken sesini duymak için kulağınızı ağzına yaklaştırmanız gerekiyordu. Dönem arkadaşları Jimi'nin normalde o kadar sessiz, kibar ve mahcup olduğunu söylüyor ki şok olursunuz.

Adele

Adele

Dev sesiyle stadyumları ağlatan, şarkı aralarında öyle samimi espriler patlatan Adele'i görseniz sanırsınız sahne onun evi. Ama işin aslı öyle büyük bir sahne korkusu var ki, ünlü şarkıcı hâlâ her büyük konserinden önce heyecandan kusacak gibi olduğunu söylüyor. Hatta bir keresinde heyecanı ve utangaçlığı tavan yapınca koskoca konser alanının acil çıkış kapısından arkasına bakmadan kaçmaya çalıştığını bizzat kendisi itiraf etmişti.

Kurt Cobain

Kurt Cobain

Mikrofon sehpalarını parçalayan, çığlıklarıyla koca bir neslin marşı olan Nirvana liderini sahnede görenler dünyayı onun yönettiğini sanabilirdi. Ama Kurt aslında grunge müziğin yüzü olmayı ve o devasa şöhreti hiçbir zaman istemedi. Aşırı utangaç olduğu için kameraları gördüğü an eli ayağı dolanır, röportajlarda genellikle kafasını öne eğip yere bakarak konuşmayı tercih ederdi.

Sia

Sia

Ünlü şarkıcı kelimenin tam anlamıyla 'beni görmeyin, sadece sesimi duyun' modunda yaşayanlardan biri. 'Chandelier' gibi devasa hitlerle dünyayı salladı ama o aşırı utangaçlığı ve şöhret anksiyetesi yüzünden yıllarca yüzünü kocaman perukların arkasına saklamayı seçti. Hatta bazı konserlerinde utancından seyircilere arkasını dönüp şarkı söylemişliği bile var.

Neil Peart

Neil Peart

Rock tarihinin en karmaşık, en hızlı ve en görkemli davul sololarını atan bu adam sahnede tam bir canavardı. Ama konser biter bitmez, diğer grup üyeleri el sallayıp hayranlarla selamlaşırken Neil çoktan arka kapıdan motosikletine atlayıp mekandan uzaklaşmış olurdu. İmza günlerinden, yapmacık sohbetlerden nefret eden ve insanlardan kaçıp sürekli kitap okuyan aşırı utangaç bir tarzı vardı.

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Beyonce

Beyonce

Sahnede o dansları, vokal performansı ve duruşuyla tam bir 'alfa kadın' olan Beyonce'yi izlerken bu kadının çekineceği hiçbir şey olamaz diye düşünüyor insan. Ama Beyonce aslında gerçek hayatta acayip çekingen ve sakin biri olduğunu söylüyor.

George Harrison

George Harrison

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük müzik grubu The Beatles ile stadyumları yıkan o muazzam gitaristi hepimiz biliyoruz. Ama John Lennon ve Paul McCartney gibi iki tane devasa, baskın karakterin yanında George her zaman grubun 'sessiz' üyesi oldu. Şöhret çılgınlığından ve insanların yoğun ilgisinden o kadar çabuk sıkıldı ve utandı ki, kendini erkenden bahçıvanlığa ve kendi iç dünyasına adayıp gözlerden uzaklaştı.

Brian Wilson

Brian Wilson

İnsanın içini kıpır kıpır eden, müthiş bir yaz enerjisiyle dolu o meşhur 'Good Vibrations' şarkılarını yapan adamın arka plandaki hayatı aslında çok başkaydı. Brian o kadar ağır panik ataklar ve sahne korkusu yaşıyordu ki, grubun dünyayı salladığı en popüler dönemlerinde bile turnelere çıkamadı. Çekingenliği ve korkuları yüzünden uzun yıllar boyunca evinden dışarı adımını bile atamadı.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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