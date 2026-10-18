Sahnede Devleşen Ama Normalde İnanılmaz Utangaç 8 Müzisyen
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı sanatçıları sahnede izlerken 'Bu insan kesinlikle bu dünyaya hükmetmek için doğmuş' dersiniz. Spot ışıkları altındaki o devasa enerji, binlerce kişiyi tek bir el hareketiyle yönetmeler, o bitmek bilmeyen özgüven patlaması insanı gerçekten hayran bırakır. Ama işte sahne arkasındaki gerçekler her zaman göründüğü gibi olmuyor. Kulise geçtikleri an o devasa starlar gidiyor, yerine adeta utangaçlıktan köşeye saklanacak yer arayan mahcup birileri geliyor.
Sahneden indikleri anda adeta birer ev kedisine dönüşen, röportaj verirken bile yanakları kızaran dünya starı 10 müzisyeni listeledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jimi Hendrix
Adele
Kurt Cobain
Sia
Neil Peart
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyonce
George Harrison
Brian Wilson
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın