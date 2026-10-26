70. Kez Düzenlenen Ballon D'Or Ödüllerinde Kazanan Harry Kane Oldu
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İngiliz futbolcu Harry Kane, 25 yıl aradan sonra Ballon d’Or ödülünü kazanan ilk İngiliz erkek futbolcu oldu. İspanyol yıldız Alexia Putellas ise kadınlarda üçüncü kez ödüle uzanarak rekoru egale etti.
İngiltere ve İspanya2nın gecesi oldu.
2001'den sonra ilk İngiliz...
Alexia Putellas yine ödülün sahini oldu.
Gecede başka ödüller de dağıtıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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