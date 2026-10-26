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70. Kez Düzenlenen Ballon D'Or Ödüllerinde Kazanan Harry Kane Oldu

70. Kez Düzenlenen Ballon D'Or Ödüllerinde Kazanan Harry Kane Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.10.2026 - 01:54
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İngiliz futbolcu Harry Kane, 25 yıl aradan sonra Ballon d’Or ödülünü kazanan ilk İngiliz erkek futbolcu oldu. İspanyol yıldız Alexia Putellas ise kadınlarda üçüncü kez ödüle uzanarak rekoru egale etti.

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İngiltere ve İspanya2nın gecesi oldu.

İngiltere ve İspanya2nın gecesi oldu.

2026 Ballon d’Or ödül töreni, 26 Ekim Pazartesi günü Londra Palladium’da düzenlendi. Dünyanın en prestijli bireysel futbol ödüllerinde erkeklerde Harry Kane, kadınlarda ise Alexia Putellas zirvede yer aldı.

Kane, Fransa ve Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé ile genç İspanyol futbolcu Lamine Yamal’ı geride bırakarak erkekler kategorisinde ödülün sahibi oldu. Putellas ise kadınlar kategorisinde üçüncü kez kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

2001'den sonra ilk İngiliz...

2001'den sonra ilk İngiliz...

Londra doğumlu Harry Kane, Ballon d’Or’u kazanan ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti. İngiliz oyuncu, bu ödülü en son 2001 yılında Michael Owen’ın kazanmasının ardından 25 yıl sonra aynı başarıyı elde etti. Kane, ödülü kazanan beşinci İngiliz futbolcu oldu.

Törende duygularını dile getiren Kane, “Neredeyse konuşamayacak durumdayım. Londra’da olmak bu ödülü benim için daha da özel kıldı” ifadelerini kullandı.

Kendisine oy verenlere teşekkür eden yıldız futbolcu, bu yılki yarışın zorlu geçtiğini belirterek salondaki diğer oyuncuların dünya çapında isimler olduğunu söyledi.

Alexia Putellas yine ödülün sahini oldu.

Alexia Putellas yine ödülün sahini oldu.

Kadınlar kategorisinde ödülün sahibi olan Alexia Putellas, üçüncü kez Ballon d’Or kazanarak rekoru egale etti. Barcelona ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde başarı yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, daha sonra London City Lionesses takımına katılmıştı.

Putellas, ödül törenindeki konuşmasında ailesine, annesine, kız kardeşine, arkadaşlarına ve saha dışındaki ekibine teşekkür etti. Başarısının yalnızca kendi emeğinin sonucu olmadığını vurgulayan İspanyol yıldız, kendisine destek olan insanların hayatındaki önemine dikkat çekti.

Gecede başka ödüller de dağıtıldı.

Gecede başka ödüller de dağıtıldı.

2026 Ballon d’Or töreninde Barcelona da önemli başarılara imza attı. Kadın futbol takımının teknik direktörü Pere Romeu, yılın kadın teknik direktörü ödülünü kazanırken Vicky Lopez, en iyi genç kadın futbolcu kategorisinde zirvede yer aldı.

Barcelona ayrıca yılın kadın futbol kulübü seçildi. Kulübün törendeki başarısı, gecenin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Erkekler kategorisinde ikinci olan Kylian Mbappé’nin formasını giydiği Paris Saint-Germain ise yılın erkek futbol kulübü seçildi.

Meksikalı futbolcu Charlyn Corral, kadınlar kategorisinde yılın en iyi golcüsü ödülünü kazandı. Harry Kane de erkekler kategorisindeki Ballon d’Or başarısının yanı sıra golcülük ödülüyle geceden iki ödülle ayrıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan İspanya Milli Takımı, törende farklı kategorilerde ödüllerle temsil edildi. Kaleci Unai Simón, yılın en iyi erkek kalecisi seçilirken milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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