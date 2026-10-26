70. Kez Düzenlenen Ballon D'Or Ödüllerinde Kazanan Harry Kane Oldu

Londra doğumlu Harry Kane, Ballon d’Or’u kazanan ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti. İngiliz oyuncu, bu ödülü en son 2001 yılında Michael Owen’ın kazanmasının ardından 25 yıl sonra aynı başarıyı elde etti. Kane, ödülü kazanan beşinci İngiliz futbolcu oldu.

Törende duygularını dile getiren Kane, “Neredeyse konuşamayacak durumdayım. Londra’da olmak bu ödülü benim için daha da özel kıldı” ifadelerini kullandı.

Kendisine oy verenlere teşekkür eden yıldız futbolcu, bu yılki yarışın zorlu geçtiğini belirterek salondaki diğer oyuncuların dünya çapında isimler olduğunu söyledi.