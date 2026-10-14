Yayıncı Pqueen Oyuncu Oldu: Yol Arkadaşım 3 Filminde Rol Alacağını Duyurdu

Gerçek adı Pelin Baynazoğlu olan Pqueen, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrolündeki Yol Arkadaşım 3'ün kadrosunda yer alacak.

Ünlü yayıncı bu gelişmeyi resmi bir açıklamayla değil, Instagram hesabından paylaştığı bir hikâyeyle duyurdu. Okuma provasından gelen karede, masada Pelin Baynazoğlu adının ve altında 'Oyuncu' ibaresinin yazdığı isimlik dikkat çekti. Önündeki senaryo sayfalarında da yine aynı isim yer alıyordu.

Yıllardır Twitch yayınlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Pqueen, bu filmle yayıncılıktan oyunculuğa geçiş yapıyor. Ancak filmde hangi karakteri canlandıracağı henüz belli değil. Rolünün büyüklüğüne ve hikâyedeki yerine dair de yapım ekibinden şimdilik bir açıklama gelmedi.