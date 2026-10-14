Yayıncı Pqueen Oyuncu Oldu: Yol Arkadaşım 3 Filminde Rol Alacağını Duyurdu
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Yayıncı Pqueen, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın başrolünde yer aldığı Yol Arkadaşım 3'ün kadrosuna katıldı. Ünlü isim bu gelişmeyi filmin okuma provasından yaptığı paylaşımla kendisi duyurdu. Böylece yayıncılıktan oyunculuğa adım atan Pqueen’in filmdeki rolü ise henüz açıklanmadı.
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Pqueen, Yol Arkadaşım 3'e katıldığını filmin okuma provasından paylaştığı bir hikâyeyle duyurdu.
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Şeref ve Onur, 8 yıl aradan sonra Yol Arkadaşım 3'le yeniden aynı yola çıkıyor.
Yol Arkadaşım 3'ün 26 Şubat 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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