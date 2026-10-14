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Yayıncı Pqueen Oyuncu Oldu: Yol Arkadaşım 3 Filminde Rol Alacağını Duyurdu

Yayıncı Pqueen Oyuncu Oldu: Yol Arkadaşım 3 Filminde Rol Alacağını Duyurdu

Sinema
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 15:11 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 15:12
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Yayıncı Pqueen, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın başrolünde yer aldığı Yol Arkadaşım 3'ün kadrosuna katıldı. Ünlü isim bu gelişmeyi filmin okuma provasından yaptığı paylaşımla kendisi duyurdu. Böylece yayıncılıktan oyunculuğa adım atan Pqueen’in filmdeki rolü ise henüz açıklanmadı.

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Pqueen, Yol Arkadaşım 3'e katıldığını filmin okuma provasından paylaştığı bir hikâyeyle duyurdu.

Pqueen, Yol Arkadaşım 3'e katıldığını filmin okuma provasından paylaştığı bir hikâyeyle duyurdu.

Gerçek adı Pelin Baynazoğlu olan Pqueen, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrolündeki Yol Arkadaşım 3'ün kadrosunda yer alacak.

Ünlü yayıncı bu gelişmeyi resmi bir açıklamayla değil, Instagram hesabından paylaştığı bir hikâyeyle duyurdu. Okuma provasından gelen karede, masada Pelin Baynazoğlu adının ve altında 'Oyuncu' ibaresinin yazdığı isimlik dikkat çekti. Önündeki senaryo sayfalarında da yine aynı isim yer alıyordu.

Yıllardır Twitch yayınlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Pqueen, bu filmle yayıncılıktan oyunculuğa geçiş yapıyor. Ancak filmde hangi karakteri canlandıracağı henüz belli değil. Rolünün büyüklüğüne ve hikâyedeki yerine dair de yapım ekibinden şimdilik bir açıklama gelmedi.

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Şeref ve Onur, 8 yıl aradan sonra Yol Arkadaşım 3'le yeniden aynı yola çıkıyor.

Şeref ve Onur, 8 yıl aradan sonra Yol Arkadaşım 3'le yeniden aynı yola çıkıyor.

Yol Arkadaşım serisi, 27 Ekim 2017'de vizyona giren ilk filmle başlamıştı. Oğuzhan Koç'un canlandırdığı Onur, işinden kovulmuş bir ilaç mümessiliydi ve Kurban Bayramı'na üç gün kala Ayvalık'a gitmek için bir uygulama üzerinden yol arkadaşı arıyordu. Karşısına İbrahim Büyükak'ın hayat verdiği Şeref çıkınca planlar alt üst olmuştu.

12 Ekim 2018'de gelen ikinci filmde ise Şeref, şarkıcı olma hayalinin peşine düşen Onur'un menajerliğine soyunuyordu. Bu filmle birlikte serinin toplam seyirci sayısı 4 milyonu aştı. Sonrasında ise uzun bir sessizlik dönemi başladı.

Üçüncü filmde tanıdık ekip yerini koruyor. Senaryo yine İbrahim Büyükak'ın kaleminden çıkıyor, yönetmen koltuğunda ise ilk iki filmi çeken Bedran Güzel oturuyor.

Yol Arkadaşım 3'ün 26 Şubat 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.

Yol Arkadaşım 3'ün 26 Şubat 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.

Kadroya dönen bir isim daha var: İlk filmde benzin istasyonu kasiyeri Cemre'yi canlandıran Bahar Şahin de seriye geri dönüyor. 

Çekimlerin 15 Ekim'de başlaması beklenen filmin kalan kadrosu ilerleyen günlerde açıklanacak. Pqueen'in rolüne dair ayrıntıların da kadro duyurularıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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