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15 Yıl Sonra "İmroz'da Bahar" Filminde Buluşan Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'ten Sürpriz Video!

15 Yıl Sonra "İmroz'da Bahar" Filminde Buluşan Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'ten Sürpriz Video!

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 08:43
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Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, başrollerini paylaştıkları İmroz’da Bahar filminin dünya prömiyer tarihini ortak bir videoyla duyurdu. Film, 20 Ekim’de Mısır’daki El Gouna Film Festivali’nde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Muhteşem Yüzyıl’ın Süleyman’ı ile Hürrem’i, prömiyerde filmle birlikte festivalde olacak. İkilinin “Uzun, uzun yıllar sonra yeniden birlikteyiz” sözleri kısa sürede gündem oldu.

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Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, hayranlarına ortak bir videoyla seslendi.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, hayranlarına ortak bir videoyla seslendi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda önce Meryem Uzerli, ardından Halit Ergenç kendini tanıttı. İkilinin müjdesi kısa sürede gündem oldu.

'Merhaba, ben Meryem. Ben Halit. Size büyük bir sürprizimiz var. Dünya prömiyerimizi yapıyoruz. 20 Ekim'de El Gouna'da. Orada olacağız. Hepinizle orada buluşacağımız ve yeni filmimiz 'İmroz'da Bahar'ı göstereceğimiz için çok heyecanlıyız. Uzun, uzun yıllar sonra yeniden birlikteyiz. Çok öpüyoruz. Yakında görüşürüz. Orada görüşmek üzere.'

İmroz'da Bahar, dünya prömiyerini 20 Ekim'de Mısır'daki El Gouna Film Festivali'nde yapacak.

İmroz'da Bahar, dünya prömiyerini 20 Ekim'de Mısır'daki El Gouna Film Festivali'nde yapacak.

Kızıldeniz kıyısındaki El Gouna Film Festivali, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın öne çıkan film festivallerinden biri. Film seyirci karşısına ilk kez burada çıkacak. Videodaki 'Orada olacağız' sözleri de dikkat çekti. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli prömiyerde filmle birlikte festivalde yer alacak.

Basına yansıyan bilgilere göre İmroz'da Bahar, festival gösteriminin ardından Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 50 ülkede gösterime girecek. Türkiye'deki yayın tarihi ve filmin hangi platformda izlenebileceği ise henüz açıklanmadı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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