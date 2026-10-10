15 Yıl Sonra "İmroz'da Bahar" Filminde Buluşan Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'ten Sürpriz Video!

Kızıldeniz kıyısındaki El Gouna Film Festivali, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın öne çıkan film festivallerinden biri. Film seyirci karşısına ilk kez burada çıkacak. Videodaki 'Orada olacağız' sözleri de dikkat çekti. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli prömiyerde filmle birlikte festivalde yer alacak.

Basına yansıyan bilgilere göre İmroz'da Bahar, festival gösteriminin ardından Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 50 ülkede gösterime girecek. Türkiye'deki yayın tarihi ve filmin hangi platformda izlenebileceği ise henüz açıklanmadı.