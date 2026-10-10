15 Yıl Sonra "İmroz'da Bahar" Filminde Buluşan Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'ten Sürpriz Video!
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Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, başrollerini paylaştıkları İmroz’da Bahar filminin dünya prömiyer tarihini ortak bir videoyla duyurdu. Film, 20 Ekim’de Mısır’daki El Gouna Film Festivali’nde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Muhteşem Yüzyıl’ın Süleyman’ı ile Hürrem’i, prömiyerde filmle birlikte festivalde olacak. İkilinin “Uzun, uzun yıllar sonra yeniden birlikteyiz” sözleri kısa sürede gündem oldu.
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Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, hayranlarına ortak bir videoyla seslendi.
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İmroz'da Bahar, dünya prömiyerini 20 Ekim'de Mısır'daki El Gouna Film Festivali'nde yapacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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