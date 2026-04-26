article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
, Hediye
Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
26.04.2026 - 12:15

Cilt bakımından makyaja, saç sağlığından özel korumaya kadar bakım rutininin vazgeçilmezleri belli oldu! İşte bu hafta bakım tutkunlarının kapış kapış aldığı, sepetlerin favorisi haline gelen o 10 popüler ürün:

Bu içerik 25.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vichy Dercos Şampuan, kepeksiz ve ferah bir saç derisine kavuşmanızı sağlıyor.

Saçlarınızın ağırlaşmadan arınmasını ve kepek sorununa veda etmenizi sağlayan Vichy Dercos, profesyonel bakımı banyonuza getiriyor.

Vichy Dercos Anti Dandruff Kepek Karşıtı Şampuan 390ml

L'Oreal Telescopic Maskara, takma kirpik etkisini doğal yollarla yakalamanıza yardım ediyor.

'Kirpikleriniz takma mı?' sorusunu duyacağınız o efsanevi hacim ve uzunluk için L'Oreal Telescopic maskara hala zirvede.

L'Oreal Paris Telescopic Maskara - Siyah

Cream Co. Nemlendirici, cildiniz için nem deposu bir dokunuş sunuyor.

Hyaluronik asidin nemi hapseden gücüyle cildinize ışıltı katan Cream Co., gün boyu canlı bir görünüm arayanların favorisi.

Cream Co. Su Bazlı Aydınlatıcı Yüz Kremi 50 ml

Yves Rocher Kömür Maske, gözeneklerinizi derinlemesine arındırıyor.

Siyah noktalarla vedalaşmaya hazır mısınız? Bitkisel kömürün temizleyici gücüyle pürüzsüz bir cilde kavuşmanın en hızlı yolu burada.

Yves Rocher Arındırıcı Siyah Nokta Karşıtı Kömür Maske 75ml

Note Cosmetics Skin Tint, makyaj ve cilt bakımını tek bir üründe birleştiriyor.

Tek bir ürünle hem SPF 50 güneş koruması sağlayın hem de cildinizi kusursuzca eşitleyin. Doğal görünümün sırrı bu üründe saklı.

Note Cosmetics 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Clinique Moisture Surge, 100 saat boyunca nemini kaybetmeyen bir cilt vaat ediyor.

Cildin neme doyduğu o meşhur his! 100 saat etkili nemlendirme sağlayan Clinique Moisture Surge ile henüz tanışmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz.

Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici 75ml

Missha ve A'pieu ikilisi, "Glass Skin" etkisini yakalamanızı kolaylaştırıyor.

Missha’nın aydınlatıcı etkisiyle cildinize o çok sevilen cam gibi parıltıyı verin, A'pieu ile gün boyu güneşten korunun.

Missha Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi & A'PIEU Tone Up Base Pink

Avene Stick, hassas bölgeler için güneşin görünmez kalkanı görevini üstleniyor.

Güneşten korunurken pratiklikten vazgeçmeyin. Çantanızda taşıyabileceğiniz bu stick ile en hassas bölgelerinizi bile güvenle koruyun.

Avene Stick Zones Sensible Spf 50+

Bioxcin Forte Şampuan, dökülen saçlara "dur" diyen güçlü formülüyle öne çıkıyor.

Saç tellerini kökten uca besleyip dökülmeye karşı direnç kazandıran Bioxcin Forte, '3 al 2 öde' avantajıyla stok yapmanız gerekenlerin başında geliyor.

Bioxcin Forte Şampuan 300ml

MJCARE Ayak Peeling Maskesi, bebeski yumuşaklıkta ayaklara merhaba demenizi sağlıyor.

Ölü derilerden arınan, pürüzsüz ve yenilenmiş ayaklar için evde spa keyfi başlatın. Ayak peeling maskesi ile değişime inanamayacaksınız.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack 2'li

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın