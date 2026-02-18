Sevgili Oğlak, bugün ışık hassasiyetin artabilir. Göz kamaştırıcı parlaklıkta ya da aşırı loş ortamlarda bulunman, gözlerinde ve baş bölgende baskı hissi yaratabilir. Bu durum, gün içinde seni rahatsız edebilir ve enerjini düşürebilir.

Eğer bugün bu tür bir hassasiyet hissedersen, doğal ışıkla dolu bir ortamda vakit geçirmeni öneririz. Güneş'in doğal ışığı, gözlerinin rahatlamasına ve baş bölgendeki baskının hafiflemesine yardımcı olacaktır. Unutma ki doğal ışık her zaman en iyi ilaçtır!

Dolayısıyla bugünü, bir parkta ya da doğa ile iç içe bir yerde geçirebilirsin. Belki bir kitap okuyabilir, belki de sadece gökyüzünü izleyerek rahatlayabilirsin. Kendini doğanın kollarına bırak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…