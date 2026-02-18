onedio
19 Şubat Perşembe Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
19 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Şubat Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ışık hassasiyetin artabilir. Göz kamaştırıcı parlaklıkta ya da aşırı loş ortamlarda bulunman, gözlerinde ve baş bölgende baskı hissi yaratabilir. Bu durum, gün içinde seni rahatsız edebilir ve enerjini düşürebilir.

Eğer bugün bu tür bir hassasiyet hissedersen, doğal ışıkla dolu bir ortamda vakit geçirmeni öneririz. Güneş'in doğal ışığı, gözlerinin rahatlamasına ve baş bölgendeki baskının hafiflemesine yardımcı olacaktır. Unutma ki doğal ışık her zaman en iyi ilaçtır!

Dolayısıyla bugünü, bir parkta ya da doğa ile iç içe bir yerde geçirebilirsin. Belki bir kitap okuyabilir, belki de sadece gökyüzünü izleyerek rahatlayabilirsin. Kendini doğanın kollarına bırak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

