Oğlak Burcu right-white
18 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

17.02.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Şubat Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün bağırsak fonksiyonlarında birtakım değişiklikler söz konusu olabilir. Özellikle sindirim sisteminin hassas olduğu bu süreçte, sağlığın için yeme içme alışkanlıklarını dengelemelisin. 

Lifli beslenmeye özen göstermeye ne dersin? Sebzeler, meyveler ve tam tahıllı ürünler gibi lif bakımından zengin besinler, bağırsaklarının düzgün çalışmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, su tüketimini artırman da önemli. Günlük su ihtiyacını karşılamak, sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlar ve bu da genel sağlık durumunu olumlu yönde etkiler. 

Bir diğer önemli nokta ise, özellikle akşam geç saatlerde atıştırmalıklardan kaçınman! Kendine dikkat et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

