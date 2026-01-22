O Dizi Haftalar Sonra Zirveden Düştü: 21 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
21 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 21 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, reytinglerde haftalar sonra düşüş yaşadı. Zirveyi bırakan Eşref Rüya 2. sırada yer aldı. Reyting galibi ise Galatasaray-Atletico Madrid maçı oldu.
İşte, 21 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları...
21 Ocak Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
