O Dizi Haftalar Sonra Zirveden Düştü: 21 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Kuruluş Osman Reyting Sonuçları Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci
22.01.2026 - 13:25

21 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 21 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, reytinglerde haftalar sonra düşüş yaşadı. Zirveyi bırakan Eşref Rüya 2. sırada yer aldı. Reyting galibi ise Galatasaray-Atletico Madrid maçı oldu.

İşte, 21 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 21 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, haftalardır çarşamba akşamı reytinglerinde zirvede yer almıştı. Dün akşam yayınlanan Galatasaray-Atletico Madrid maçı liderliği Eşref Rüya'nın elinden alarak reyting birincisi oldu. Eşref Rüya 2. sırada yer alırken aynı zamanda akşamın en çok izlenen dizisi oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan üç kategoride de düşüş yaşarken Sahipsizler TOTAL ve ABC1 kategorilerinde reyting artırdı.

21 Ocak Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Galatasaray - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Karşılaşması

TOTAL: 13.59 (1)

AB: 16.95 (1)

ABC1: 15.56 (1)

Eşref Rüya

TOTAL: 7,60 (2)

AB: 5,93 (2)

ABC1: 7,16 (2)

Kuruluş Orhan

TOTAL: 3,57 (9)

AB: 2,73 (7)

ABC1: 3,55 (7)

Sahipsizler

TOTAL: 5,55 (5)

AB: 1,90 (15)

ABC1: 3,22 (9)

